Слухи: Перес попробовал надавить на Red Bull через своих спонсоров

После финиша Гран При Бельгии Артуро Элиас Айюб, который занимается менеджментом Серхио Переса на протяжении большей части карьеры гонщика, опубликовал в социальных сетях весьма примечательное сообщение. Он высказал мнение, что отставание мексиканца от своего партнера по команде Макса Ферстаппена обусловлено не только возможностями самих спортсменов, но и разницей в их машинах.

«Я не сомневаюсь, что Макс – сильнейший гонщик в пелотоне, – написал менеджер. – Но [в Спа] он уехал от Чеко на 20 с лишним секунд, когда тот сам стремился оторваться от занимающего третье место Шарля Леклера.

Это произошло по той причине, что его [Ферстаппена] машина намного быстрее, чем у остальных. Такого огромного отрыва просто невозможно добиться только за счет мастерства пилота».

Стоит отметить что Элиас Айюб является не просто входит в ближний круг Переса, но и является приемным сыном Карлоса Слима – мексиканского богача, который поддерживал выступления гонщика с юных лет. Таким образом, его слова так или иначе отражают мнение тех, кто стоит за Серхио.

На эту реплику, которую менеджер повторил и в медиа, обратил внимание Питер Уиндзор. Ветеран формульной журналистики на своем YouTube-канале отметил: «Когда Макс и Серхио рядом на трассе, можно заметить разницу между их траекториями».

Он поделился мнением, что менеджмент Переса не в восторге от ситуации: «Обычно я не затрагиваю такие вопросы, но в данном случае дело, похоже, серьезно. Приемный сын Слима, одного из богатейших людей в мире и спонсора Red Bull, после Спа сделал довольно резкие заявления в эфире Fox Латинская Америка.

Если вы можете себе это представить, мексиканские СМИ уже начали раскручивать эту тему. А сам пилот, у меня нет сомнений, вдали от посторонних глаз активно раздувает этот огонь».

По мнению Уиндзора, Перс стремится посредством своего менеджмента и спонсоров надавить на Red Bull, чтобы получить равную с Максом технику.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус

Следует признать, что Элиас Айюб, который давно занимается вопросами спортивного менеджмента и работает в нескольких дисциплинах, включая футбол, и прежде нередко делал резонансные заявления.

При этом, по мнению Уиндзора, в данном случае его выпад в адрес команды из Милтон-Кинса является беспочвенным.

«Подо всем этим нет реальных оснований, – сказал британец. – А даже если бы и были, все равно сложно понять, что они могут делать с машиной. Не портят же они ее специально.

Можно, конечно, допустить, что Серхио устанавливают старые детали, менее эффективные и более тяжелые. Но даже это видится мне крайне маловероятным».