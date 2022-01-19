Слухи: переход Тодта в Ferrari заблокировал президент Скудерии

По информации итальянского издания Corriere della Sera, наследник династии Аньелли и большой босс компании Ferrari Джон Элканн после долгих размышлений отказался заключать сделку с бывшим президентом FIA Жаном Тодтом. Ранее сообщалось, что именно Элканн был заинтересован в появлении Тодта в Скудерии.

Напомним, что в декабре, в преддверии выборов нового президента Международной автомобильной федерации, в СМИ ходили слухи, что Тодт после ухода со своего поста в FIA мог присоединиться к Ferrari в качестве «супер-советника». Его появление должно было значительно повысить политический и спортивный статус Скудерии, а связи могли быть полезны как для команды, так и для ее руководителя Маттиа Бинотто.

Тодт был одним из руководителей команды Ferrari в один из самых успешных для Скудерии периодов, когда за нее выступал Михаэль Шумахер. Он перешел на должность главы FIA в 2009 году.

Теперь Жан занимает пост почетного президента FIA.