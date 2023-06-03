Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
В паддоке сделали очень интересное предположение о том, почему в Red Bull так спокойно отнеслись к потере своего ведущего инженера
На неделе перед Гран При Испании стало известно, что ведущий инженер Red Bull Racing Роб Маршалл после 17 лет работы в Милтон-Кинсе станет с 2024-го техническим директором McLaren.
Примечательно, что в отличие от недавней истории с переходом Лорана Мекиса из Ferrari в Alpha Tauri, в которой до сих пор рано ставить точку, трансфер Маршалла был согласован обеими сторонами: в официальном релизе даже были слова Кристиана Хорнера, что случается нечасто.
В паддоке Гран При Испании, как пишет сетевое издание Grandpx, в этой связи появился крайне любопытный слух: дескать, переход главного инженера стал частью большой сделки Red Bull с McLaren по поставкам силовых установок. Ранее глава команды из Уокинга Зак Браун уже приезжал к соперникам для переговоров о возможности сотрудничества с 2026 года.
Тем временем глава McLaren Андреа Стелла заметил, подлив немного масла в огонь: «В Red Bull отлично знают, сколь важную роль играл Роб, и мне приятно видеть их отношение [к переходу инженера]. И да, пресс-релиз действительно был согласованным».
Даже Макс Ферстаппен не остался в стороне: «Я прекрасно понимаю, почему человек решает сменить команду, когда получает такое предложение. К тому же, ему [Маршаллу] уже за 50, и в ближайшие годы он сможет очень неплохо заработать».
Если же возвращаться к уже упомянутой истории с Мекисом, то она вновь затягивается. В Барселоне нынешний глава AlphaTauri Франц Тост даже бросил: «Если Лоран в итоге не перейдет, у нас хотя бы есть [экс-генеральный секретарь FIA] Петер Байер».
Фредерик Вассер из Ferrari подтвердил: «Лоран по-прежнему связан с нами, так что нам еще предстоит найти решение с Red Bull и Alpha Tauri».
Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили
Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен
Стартовая решетка Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Испании Стартовая решетка Гран При Испании
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Самое важное:
Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье
Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье
Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке
Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке
Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым
Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым
Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа
Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.