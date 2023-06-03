Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов

На неделе перед Гран При Испании стало известно, что ведущий инженер Red Bull Racing Роб Маршалл после 17 лет работы в Милтон-Кинсе станет с 2024-го техническим директором McLaren.

Примечательно, что в отличие от недавней истории с переходом Лорана Мекиса из Ferrari в Alpha Tauri, в которой до сих пор рано ставить точку, трансфер Маршалла был согласован обеими сторонами: в официальном релизе даже были слова Кристиана Хорнера, что случается нечасто.

В паддоке Гран При Испании, как пишет сетевое издание Grandpx, в этой связи появился крайне любопытный слух: дескать, переход главного инженера стал частью большой сделки Red Bull с McLaren по поставкам силовых установок. Ранее глава команды из Уокинга Зак Браун уже приезжал к соперникам для переговоров о возможности сотрудничества с 2026 года.

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Тем временем глава McLaren Андреа Стелла заметил, подлив немного масла в огонь: «В Red Bull отлично знают, сколь важную роль играл Роб, и мне приятно видеть их отношение [к переходу инженера]. И да, пресс-релиз действительно был согласованным».

Даже Макс Ферстаппен не остался в стороне: «Я прекрасно понимаю, почему человек решает сменить команду, когда получает такое предложение. К тому же, ему [Маршаллу] уже за 50, и в ближайшие годы он сможет очень неплохо заработать».

Если же возвращаться к уже упомянутой истории с Мекисом, то она вновь затягивается. В Барселоне нынешний глава AlphaTauri Франц Тост даже бросил: «Если Лоран в итоге не перейдет, у нас хотя бы есть [экс-генеральный секретарь FIA] Петер Байер».

Фредерик Вассер из Ferrari подтвердил: «Лоран по-прежнему связан с нами, так что нам еще предстоит найти решение с Red Bull и Alpha Tauri».