Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA
Поговаривают, что Мохаммед Бин Сулайем попробует усилить свое влияние в спорте, дав Andretti пропуск в чемпионат мира
Тендер для новых команд Ф1, открытый Международной федерацией в первые дни февраля, должен завершиться до конца июля. И хотя пока сложно утверждать, какие результаты он принесет, уже сейчас в паддоке отметили весьма интересную особенность этого процесса.
Если нынешние команды чемпионата упорно выступают против расширения пелотона, а генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали говорит о дебютантах с известной осторожностью, то президент FIA Мохаммед Бин Сулайем однозначно поддерживает новичков – и прежде всего Майкла Андретти.
Стоит напомнить, что чуть менее года назад вновь избранный Сулайем явно пытался установить в Больших Призах свою власть, но встретил довольно жесткий отпор, и после нескольких прецедентов, последней каплей в ряду которых стала история с несостоявшейся продажей спорта арабским инвесторам, предпочел сделать шаг назад, заявив об отсутствии интереса к контролю над Ф1.
Однако по прошествии нескольких месяцев президент, похоже, предпринял новую попытку добиться влияния. Как пишет сетевое издание PlenetF1, его поддержка расширения Ф1 привела к новому обострению отношений с менеджментом чемпионата во главе с Доменикали.
Недавно издание Auto Motor und Sport сообщило, что FIA готовится объявить о приглашении в Формулe 1 не только Andretti-Cadillac, но и известной по молодежным сериям команды Hitech, которую поддержал инвестор из Казахстана Владимир Ким.
Так как новички будут благодарны Сулайему за право дебютировать в чемпионате мира с 2025 года, они станут рычагами его влияния. И хотя болельщики в своем большинстве тоже поддерживают появление новых участников в Ф1, существующие команды смотрят на ситуацию с совсем иных позиций.
Таким образом, если FIA настоит на своем, это явно приведет к усилению противоречий. При этом формально федерацию объявить не в чем, так как она просто подведет итоги собственного тендера, объявленного в интересах спорта.
Самое важное:
Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета
Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета
Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA
Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA
Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull
Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.