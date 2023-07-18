Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA

Тендер для новых команд Ф1, открытый Международной федерацией в первые дни февраля, должен завершиться до конца июля. И хотя пока сложно утверждать, какие результаты он принесет, уже сейчас в паддоке отметили весьма интересную особенность этого процесса.

Если нынешние команды чемпионата упорно выступают против расширения пелотона, а генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали говорит о дебютантах с известной осторожностью, то президент FIA Мохаммед Бин Сулайем однозначно поддерживает новичков – и прежде всего Майкла Андретти.

Стоит напомнить, что чуть менее года назад вновь избранный Сулайем явно пытался установить в Больших Призах свою власть, но встретил довольно жесткий отпор, и после нескольких прецедентов, последней каплей в ряду которых стала история с несостоявшейся продажей спорта арабским инвесторам, предпочел сделать шаг назад, заявив об отсутствии интереса к контролю над Ф1.

Однако по прошествии нескольких месяцев президент, похоже, предпринял новую попытку добиться влияния. Как пишет сетевое издание PlenetF1, его поддержка расширения Ф1 привела к новому обострению отношений с менеджментом чемпионата во главе с Доменикали.

Недавно издание Auto Motor und Sport сообщило, что FIA готовится объявить о приглашении в Формулe 1 не только Andretti-Cadillac, но и известной по молодежным сериям команды Hitech, которую поддержал инвестор из Казахстана Владимир Ким.

Так как новички будут благодарны Сулайему за право дебютировать в чемпионате мира с 2025 года, они станут рычагами его влияния. И хотя болельщики в своем большинстве тоже поддерживают появление новых участников в Ф1, существующие команды смотрят на ситуацию с совсем иных позиций.

Таким образом, если FIA настоит на своем, это явно приведет к усилению противоречий. При этом формально федерацию объявить не в чем, так как она просто подведет итоги собственного тендера, объявленного в интересах спорта.