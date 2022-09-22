Слухи: объявление Alfa Romeo будет посвящено вовсе не Audi
Источники разошлись во мнении о том, что же анонсирует команда 27 сентября
В четверг Alfa Romeo заинтриговала поклонников Ф1, опубликовав в социальных сетях просьбу приготовиться к официальному объявлению 27 сентября и снабдив ее хэш-тэгом #KeepMakingHistory – «продолжаем творить историю».
Поначалу появилась версия, что в ближайший вторник Sauber – именно так называется команда, которая в последние годы носит спонсорское имя итальянского автопроизводителя – подтвердит партнерство с Audi, которое уже давно и ни для кого не является тайной.
Однако информированный источник наших коллег из глобальной (британской) редакции Motorsport.com предложил иной сценарий. Так как Формула 1 готовится к Гран При Сингапура, этот момент выбрали для объявления о продлении контракта с Гуаньюем Чжоу.
Китайский пилот в нынешнем сезоне не дает серьезных поводов для критики, так что еще год с Alfa Romeo кажется для него вполне логичным. Не совсем понятно, какое отношение китайский новичок имеет к «творению истории», но в остальном предложенная версия выглядит вполне логичной.
Тем интереснее будет дождаться следующего вторника и узнать, какой из вариантов в итоге окажется верным.
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