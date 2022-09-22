Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса Следующая / Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов
Формула 1 Новость

Слухи: объявление Alfa Romeo будет посвящено вовсе не Audi

Источники разошлись во мнении о том, что же анонсирует команда 27 сентября

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Слухи: объявление Alfa Romeo будет посвящено вовсе не Audi
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В четверг Alfa Romeo заинтриговала поклонников Ф1, опубликовав в социальных сетях просьбу приготовиться к официальному объявлению 27 сентября и снабдив ее хэш-тэгом  #KeepMakingHistory – «продолжаем творить историю».

Поначалу появилась версия, что в ближайший вторник Sauber – именно так называется команда, которая в последние годы носит спонсорское имя итальянского автопроизводителя – подтвердит партнерство с Audi, которое уже давно и ни для кого не является тайной. 

Читайте также:

Однако информированный источник наших коллег из глобальной (британской) редакции Motorsport.com предложил иной сценарий. Так как Формула 1 готовится к Гран При Сингапура, этот момент выбрали для объявления о продлении контракта с Гуаньюем Чжоу. 

Китайский пилот в нынешнем сезоне не дает серьезных поводов для критики, так что еще год с Alfa Romeo кажется для него вполне логичным. Не совсем понятно, какое отношение китайский новичок имеет к «творению истории», но в остальном предложенная версия выглядит вполне логичной. 

Тем интереснее будет дождаться следующего вторника и узнать, какой из вариантов в итоге окажется верным. 

Читайте также:

 

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса
Предыдущая новость

«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса
Следующая новость

Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов

Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах
Формула 1

Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах

Де Вриса не пустили в Британию. Он забыл дома паспорт
Формула 1

Де Вриса не пустили в Британию. Он забыл дома паспорт

Формуле 1 предложили новый Гран При. Теперь в Колумбии
Формула 1

Формуле 1 предложили новый Гран При. Теперь в Колумбии

Гуаньюй Чжоу Больше от
Гуаньюй Чжоу
Топ-босс Alfa Romeo удивился бесстрашию Чжоу
Формула 1

Топ-босс Alfa Romeo удивился бесстрашию Чжоу

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии
Формула 1

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин Гран При Великобритании
Формула 1

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber
Формула 1

В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber

Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года

По мнению мексиканца, 24 этапа за год – это слишком большая нагрузка на участников чемпионата

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
Формула 1 Формула 1

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

В конце этого сезона немец уйдет из Формулы 1. Однако первые мысли о таком шаге появились у него уже давно

Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах
Формула 1 Формула 1

Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах

Команда провела частную сессию в Венгрии с участием потенциальных кандидатов на 2023 год – по мнению Дэймона Хилла, смотреть ей следовало вовсе не на время круга

Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу

По мнению Марка Зурера, испанский ветеран исповедует тот же подход к делу, что и его будущий босс

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.