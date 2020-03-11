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Формула 1 / Гран При Вьетнама / Слухи

Слухи: об отмене Гран При Вьетнама объявят перед стартом гонки в Мельбурне

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Слухи: об отмене Гран При Вьетнама объявят перед стартом гонки в Мельбурне
Автор:
, Ответственный редактор
11 мар. 2020 г., 11:51

По информации пользователей твитера, решение о переносе гонки в Ханое на неопределенный срок уже принято – однако время для анонса решено выбрать так, чтобы не привлекать к новости большого внимания

Несмотря на повсеместную отмену гонок и других мероприятий из-за угрозы коронавируса, организаторы дебютного Гран При Вьетнама настаивали, что их этап обязательно состоится в намеченный срок – пусть даже для этого и потребуется принять ряд дополнительных мер.

Однако издание FormulaMoney обнаружило в твиттере фрагмент переписки, в котором говорится: «На сегодняшней встрече с властями Ханоя было подтверждено, что гонка откладывается на неопределенный срок. Однако из-за политики, вызванной проблемами с вирусом Covid-19, клиентам об этом будет объявлено, начиная с 15 марта».

 

На указанную дату приходится первая гонка нового сезона Ф1 в Мельбурне. Таким образом можно предположить, что об отмене Гран При решено сообщить утром воскресенья, чтобы новость прошла в фоновом режиме, уступив по значимости отчетам о гонке и последующим цитатам главных героев.

Стоит добавить, что недавно посольства Вьетнама изменили процедуру выдачи виз: ранее для европейцев процедура была элементарной и практически мгновенной, теперь же каждый случай рассматривается отдельно – и те, кто еще не успел оформить документ заранее, уже не успеет сделать это за оставшиеся недели.    

При этом источник Motorsport.com в оргкомитете ханойского этапа сообщил, что пока приготовления к гонке, намеченной на 5 апреля, идут в рабочем порядке, и ни о какой отмене информации нет.  

Ранее угроза вируса уже привела к тому, что из календаря уже выпал этап в Китае, а гонку в Бахрейне решено было провести при пустых трибунах.

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Этап Гран При Вьетнама Билеты
Автор Александр Кабановский

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чт 12 мар.
пт 13 мар.
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16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
20:00
14:00
Квалификация
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сб 14 мар.
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