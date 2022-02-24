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В преддверии старта зимних тестов Ф1 наш эксперт Джорджо Пиола предположил, что предельно «обтягивающие» кузовные панели Mercedes 13 могут стать источником проблем, так как явный выигрыш в аэродинамике может обернуться серьезными сложностями с охлаждением.

Он даже указал, где на корпусе машины находится специальная панель, которую в случае необходимости могут заменить на аналогичную по размеру, но имеющую прорези. Как оказалось, синьор Пиола оказался полностью прав.

Конфигурация охлаждения Mercedes W13 Фото: Mercedes AMG

Взгляните на иллюстрацию выше, которую мы опубликовали 21 февраля. А потом сравните ее с фото реальной машины, сделанной в четверг на тестах в Барселоне. Невозможно не признать: попадание практически стопроцентное.

Джордж Расселл, Mercedes W13, на пит-лейне Фото: Джакомо Раули

Во второй половине дня, когда Джордж Расселл сменил за рулем Льюиса Хэмилтона, команда опробовала новую конфигурацию охлаждения. В этом случае прорези для отвода воздуха находились в области, указанной Пиолой. Днем ранее – также во время смены Расселла – их можно было увидеть на традиционной панели сбоку от кокпита (на фото внизу).

Джордж Расселл, Mercedes W13, на пит-лейне Фото: Джакомо Раули

Нет сомнений, что команда собирает данные о работе каждого из вариантов, чтобы затем иметь возможность использовать их, когда того потребуют условия. Реальной проверкой эффективности охлаждения Mercedes станут предстоящие 10-12 марта тесты в Бахрейне.

Напомним, к вечеру среду вентиляционные отверстия появились и на Red Bull.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с текстов в Барселоне.