Технический анализ Джорджо Пиолы
Слухи о проблемах Mercedes с охлаждением получили подтверждение
В Барселоне чемпионы мира опробовали сразу несколько конфигураций машины с разным расположением вентиляционных отверстий
В преддверии старта зимних тестов Ф1 наш эксперт Джорджо Пиола предположил, что предельно «обтягивающие» кузовные панели Mercedes 13 могут стать источником проблем, так как явный выигрыш в аэродинамике может обернуться серьезными сложностями с охлаждением.
Он даже указал, где на корпусе машины находится специальная панель, которую в случае необходимости могут заменить на аналогичную по размеру, но имеющую прорези. Как оказалось, синьор Пиола оказался полностью прав.
Конфигурация охлаждения Mercedes W13
Фото: Mercedes AMG
Взгляните на иллюстрацию выше, которую мы опубликовали 21 февраля. А потом сравните ее с фото реальной машины, сделанной в четверг на тестах в Барселоне. Невозможно не признать: попадание практически стопроцентное.
Джордж Расселл, Mercedes W13, на пит-лейне
Фото: Джакомо Раули
Во второй половине дня, когда Джордж Расселл сменил за рулем Льюиса Хэмилтона, команда опробовала новую конфигурацию охлаждения. В этом случае прорези для отвода воздуха находились в области, указанной Пиолой. Днем ранее – также во время смены Расселла – их можно было увидеть на традиционной панели сбоку от кокпита (на фото внизу).
Джордж Расселл, Mercedes W13, на пит-лейне
Фото: Джакомо Раули
Нет сомнений, что команда собирает данные о работе каждого из вариантов, чтобы затем иметь возможность использовать их, когда того потребуют условия. Реальной проверкой эффективности охлаждения Mercedes станут предстоящие 10-12 марта тесты в Бахрейне.
Напомним, к вечеру среду вентиляционные отверстия появились и на Red Bull.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с текстов в Барселоне.
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