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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими

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, Ответственный редактор

Как поговаривают, Кими Райкконен решил анонсировать свой уход из Ф1 на знаменитой итальянской трассе, где и прозвучат и еще несколько важных объявлений

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими

Уже в Спа не осталось сомнений, что в Mercedes окончательно решили распрощаться с Валттери Боттасом и заменить его на Джорджа Расселла – блистательный уик-энд в исполнении британского гонщика окончательно развеял последние сомнения.

Однако сам Джордж еще до этого недвусмысленно намекнул, что не стоит ждать каких-то официальных объявлений ни в Бельгии, ни неделей позже в Голландии. И это отлично стыкуется с теми слухами, которые циркулировали в залитом дождем арденнском паддоке.

Как сообщили по ходу прямого эфира ведущие Sky Italia, Кими Райкконен пришел к окончательному решению попрощаться с Ф1 в конце нынешнего сезона. Финн остается последним чемпионом мира в составе Ferrari, потому для объявления он выбрал итальянский Гран При. 

В других командах, как поговаривают, решили не мешать Кими и не перекрывать его объявление своими информационными поводами. Но после того, как он заявит об уходе, будут подтверждены два контракта на 2022 год: Mercedes назовет своим гонщиком Расселла, а Alfa Romeo объявит о замене Райкконена на Валттери Боттаса. 

Такой прогноз, в частности, подтверждает в своей колонке информированный журналист Дитер Ренкен. 

Если события действительно будут развиваться указанным образом – а очень похоже, что в данном случае слухи соответствуют истине, – то Формула 1 заполнит две вакансии на будущий год и получит первые переходы между командами по сравнению с 2021-м.

Учитывая почти неминуемое продление контрактов Пьера Гасли и Николя Латифи, незаполненными на будущий сезон в таком случае останутся всего три места – в AlphaTauri, Alfa Romeo и Haas.

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