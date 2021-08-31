Уже в Спа не осталось сомнений, что в Mercedes окончательно решили распрощаться с Валттери Боттасом и заменить его на Джорджа Расселла – блистательный уик-энд в исполнении британского гонщика окончательно развеял последние сомнения.

Однако сам Джордж еще до этого недвусмысленно намекнул, что не стоит ждать каких-то официальных объявлений ни в Бельгии, ни неделей позже в Голландии. И это отлично стыкуется с теми слухами, которые циркулировали в залитом дождем арденнском паддоке.

Как сообщили по ходу прямого эфира ведущие Sky Italia, Кими Райкконен пришел к окончательному решению попрощаться с Ф1 в конце нынешнего сезона. Финн остается последним чемпионом мира в составе Ferrari, потому для объявления он выбрал итальянский Гран При.

В других командах, как поговаривают, решили не мешать Кими и не перекрывать его объявление своими информационными поводами. Но после того, как он заявит об уходе, будут подтверждены два контракта на 2022 год: Mercedes назовет своим гонщиком Расселла, а Alfa Romeo объявит о замене Райкконена на Валттери Боттаса.

Такой прогноз, в частности, подтверждает в своей колонке информированный журналист Дитер Ренкен.

Если события действительно будут развиваться указанным образом – а очень похоже, что в данном случае слухи соответствуют истине, – то Формула 1 заполнит две вакансии на будущий год и получит первые переходы между командами по сравнению с 2021-м.

Учитывая почти неминуемое продление контрактов Пьера Гасли и Николя Латифи, незаполненными на будущий сезон в таком случае останутся всего три места – в AlphaTauri, Alfa Romeo и Haas.