Слухи: новый босс Red Bull решил участвовать в управлении командой Ф1
Оливер Минцлафф, который теперь отвечает в концерне «Красного быка» за программу Ф1, намерен лишить Кристиана Хорнера с доктором Марко монополии на принятие решений
На протяжении последних недель вся Формула 1 была увлечена разговорами о Ferrari, где решили уволить своего босса Маттиа Бинотто. Между тем, другую топ-команду, похоже, тоже ждут серьезные перестановки в структуре управления – речь о чемпионах мира из Red Bull Racing.
Прошедшей осенью команда потеряла своего создателя и владельца Дитриха Матешица. После этого было решено, что его обязанности распределят между тремя менеджерами. Главным по Ф1 стал генеральный директор по вопросам корпоративных проектов и инвестиций, экс-глава футбольного «Лейпцига» Оливер Минцлафф.
Стоит отметить, что среди всех программ концерна Red Bull Формула 1 однозначно является самой дорогой и важной. При этом близкая дружба Матешица с доктором Марко привела к тому, что прежде RBR была практически автономна. Успехи команды в начале 2010-х подтвердили, что такой подход оправдывает себя – и укрепил веру Матешица в менеджмент Милтон-Кинса.
В общей сложности 15 лет все обходилось без перемен, но с кончиной основателя команды наступило другое время. На место Дитриха пришел Оливер Минцлафф – на финальном этапе сезона Ф1 в Абу-Даби в этой связи по паддоку ходили прелюбопытные слухи.
Рендер машины Red Bull-Porsche
Фото: motosport.com
Во-первых, как оказалось, Минцлафф был главным лоббистом альянса Red Bull с Porsche. Как известно, этот проект в итоге так и не стал реальностью. И прежде всего это произошло из-за стремления Марко и главы команды Кристиана Хоренра сохранить право самостоятельно принимать ключевые решения.
В Porsche настаивали, что хотят не просто поставлять моторы, а владеть ключевым пакетом акций Red Bull Technology и влиять на политику команды. Так что сотрудничество закончилось, не начавшись.
После того, как Минцлафф стал новым боссом, звучали даже предположения, что он попробует отыграть все назад и договориться-таки с Porsche. Этого не произошло, но вот былой независимости у команды теперь больше не будет.
Казалось бы, победы в обоих зачетах чемпионата по итогам сезона-22 должны подтвердить, что менеджмент RBR умело справляется со своими задачами. Однако дьявол, как водится, спрятался в деталях.
Осенью Red Bull оказалась в центре скандала, связанного с перерасходом средств в 2021 году. Команда получила суровый штраф, но главное – эти история очень неприятно ударила по имиджу всего бренда. Такой же эффект имел и скандал между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом в Бразилии, показавший, что никакой внутрикомандной идиллии у «Быков» и близко нет.
В прежние времена Марко мог бы урегулировать эти вопросы с Матешицем, и в деле была бы быстро поставлена точка. Но теперь, как поговаривают, топ-менеджемнт концерна намерен куда больше вмешиваться в работу команды. Это касается прежде всего стратегических вопросов. Самый насущный из них – поиск производителя, который помог бы строить моторы по регламенту 2026 года. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься уже точно не в Милтон-Кинсе.
Пока точно говорить о том, в какой степени Минцлафф и его менеджеры будут вмешиваться в работу команды, но про «остров самоуправления» в паддоке Ф1 точно можно забыть. Будет интересно посмотреть, к чему эти перемены приведут с точки зрения спортивных результатов…
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