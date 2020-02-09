Слухи: новый болид Ferrari получит имя SF1000
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Как утверждает ряд источников, при выборе названия машины итальянская команда второй год подряд решила оттолкнуться от своего очередного юбилея.
Болид, которым пилоты Ferrari будут управлять в этом сезоне, получит имя SF1000 – об этом сообщили сразу несколько европейских изданий.
В частности, соответствующее изображение опубликовал в своем твитере итальянский автоспортивный журналист Джанлука Д`Алессандро. «История, которая охватывает тысячу гонок. Хорошего сезона-2020!» – написал журналист в своем посте.
Основанием для выбора такого названия является тот факт, что в 2020 году итальянский коллектив проведет свою тысячную гонку в Формуле 1.
Презентация нового болида пройдет вечером во вторник (11 февраля).
Напомним, что использовавшийся в прошлом году болид SF90 получил такое имя в честь 90-летнего юбилея команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Слухи: новый болид Ferrari получит имя SF1000
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