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Формула 1 / Новость

Слухи: новый болид Ferrari получит имя SF1000

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Слухи: новый болид Ferrari получит имя SF1000
Автор:
, Главный редактор
9 февр. 2020 г., 11:08

Как утверждает ряд источников, при выборе названия машины итальянская команда второй год подряд решила оттолкнуться от своего очередного юбилея.

Болид, которым пилоты Ferrari будут управлять в этом сезоне, получит имя SF1000 – об этом сообщили сразу несколько европейских изданий.

В частности, соответствующее изображение опубликовал в своем твитере итальянский автоспортивный журналист Джанлука Д`Алессандро. «История, которая охватывает тысячу гонок. Хорошего сезона-2020!» – написал журналист в своем посте.

 

Основанием для выбора такого названия является тот факт, что в 2020 году итальянский коллектив проведет свою тысячную гонку в Формуле 1.

Презентация нового болида пройдет вечером во вторник (11 февраля).

Напомним, что использовавшийся в прошлом году болид SF90 получил такое имя в честь 90-летнего юбилея команды.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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