Слухи: новый болид Ferrari получит имя SF1000

Болид, которым пилоты Ferrari будут управлять в этом сезоне, получит имя SF1000 – об этом сообщили сразу несколько европейских изданий.

В частности, соответствующее изображение опубликовал в своем твитере итальянский автоспортивный журналист Джанлука Д`Алессандро. «История, которая охватывает тысячу гонок. Хорошего сезона-2020!» – написал журналист в своем посте.

Основанием для выбора такого названия является тот факт, что в 2020 году итальянский коллектив проведет свою тысячную гонку в Формуле 1.

Презентация нового болида пройдет вечером во вторник (11 февраля).

Напомним, что использовавшийся в прошлом году болид SF90 получил такое имя в честь 90-летнего юбилея команды.