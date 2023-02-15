Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

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В среду утром Mercedes порадовала болельщиков четко организованной презентацией из Сильверстоуна и эффектно выглядящей машиной, которая сменила прошлогоднюю серебристую ливрею на черную.

В конце церемонии ее ведущие сообщили, что после небольшой паузы гонщики смогут опробовать новинку на трассе.

Что происходило в Сильверстоуне после этого, доподлинно неизвестно, однако во второй половине дня в социальных сетях начали появляться сообщения, что W14 почему-то не наматывает круги.

Свою обкатку успели провести соперники из Aston Martin, а машина Mercedes, если верить слухам, после единственного круга так больше и не покинула гаража из-за технических проблем.

Косвенно эта теория подтверждается тем, что пресс-служба пока опубликовала всего одно фото с Джорджем Расселлом, а в медиа-разделе с ограниченным доступом папка с названием «Обкатка» сначала была удалена вовсе, а позже вернулась, но в ней на момент публикации этой новости можно найти только статичные картинки из боксов.

Источники Motorsport.com не смогли дать точного ответа, действительно ли команда столкнулась с отказом, но предположили, что та, подобно Ferrari, могла запланировать не съемочный день, а «выставочное мероприятие», в рамках которого можно проехать всего 15 км – в Сильверстоуне это всего два с небольшим круга.

Также можно вспомнить недавние слухи, что Mercedes пришлось собирать новую машину в авральном режиме из-за отставания от графика…