Слухи: Норрис задумался о переходе в Alpine

В прошлом году Ландо Норрис продлил контракт с McLaren (как поговаривают, на очень выгодных условиях) и будет выступать за эту команду до конца 2025 года.

Нынешний сезон является для британца уже пятым в Ф1, однако все это время он провел в середине пелотона. У McLaren случались более удачные и менее удачные периоды, однако пока в Уокинге не смогли построить по-настоящему быструю машину.

Как рассказал Питер Уиндзор, пользующийся авторитетом в паддоке, сейчас Норрис всерьез размышляет о своем будущем.

«Уверен, что Ландо мечтает в какой-то момент оказаться в Red Bull, но при этом не готов стать вторым пилотом, – объяснил комментатор на своем Youtube-канале. – Нет никаких сомнений, что он хотел бы оказаться в RBR и получить там действительно быструю машину. Но такие планы сразу же приводят к двум вопросам.

Первый из них – сможет ли он обогнать на равной технике Макса Ферстаппена? Второй – стоит ли переходить в команду на условиях второго пилота?».

Уиндзор добавил, что нынешняя сила Макса и его положение в Милтон Кинсе делают голландца предельно сложным напарником для любого гонщика – а потому допустил неожиданный вариант развития событий.

«Я готов допустить, что есть вероятность перехода Норриса в Alpine, – сказал эксперт. – Думаю, у них есть еще год, чтобы присмотреться друг к другу. Сейчас Alpine выглядит очень неплохо, у них надежные финансовые тылы.

Конечно, Ландо будет важно изучить все возможные варианты. Не появится ли другая интересная возможность? Но Alpine сейчас кажется уверенной в себе и сильной командой».