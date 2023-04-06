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Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024

Хотя на календаре только апрель, итоги борьбы за титулы уже практически не вызывают сомнений. Значит, необходима какая-то новая интрига

Александр Кабановский
Автор:
Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024
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Считается, что сезон переходов традиционно начинается в Больших Призах в районе августовского перерыва, а по ходу трех осенних месяцев пелотон нового чемпионата принимает окончательные очертания. 

Но в этом году есть основания говорить, что активность началась намного раньше. При этом у многих гонщиков есть долгосрочные контракты. В составе четырех ведущих команд нынешнего пелотона – Red Bull, Aston Martin, Mercedes и Ferrari – на 2024 год остается всего одна вакансия, да и та очень условная.

Льюис Хэмилтон, как известно, пока не стал спешить с решениями относительного своего будущего, пусть даже Тото Вольф и уверяет, что они с семикратным чемпионом обо всем договорятся за пять минут.  

Здесь куда интереснее будет следить за тем, как сложатся кусочки мозаики в преддверии сезона-2025, когда свободными агентами разом станут Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Серхио Перес и Фернандо Алонсо. 

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Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo

Пока же стоит присмотреться к середине пелотона.

Гонщики McLaren и Alpine также могут не опасаться за ближайшее будущее – их соглашения продолжат действовать и в 2024 году. 

Это же касается и Валттери Боттаса из Alfa Romeo, а вот его нынешнему напарнику Чжоу Гуаньюю предстоит непростая борьба за собственное будущее. Китаец пока не дал повода для критики, выступая на одном уровне с напарником. Его спонсоры также выполняют свои обязательства.

Однако в Формуле 2 очень неплохо смотрится воспитанник команды Тео Пуршер – пока он одержал одну победу и идет в общем зачете вторым, уступая восемь очком неожиданно шустрому протеже Red Bull Аюму Ивасе.

Для Alfa, которая с сезона-24 вернет имя Sauber, очень важно не упустить талантливого француза, который едва ли захочет остаться в Ф2 и на будущий год – особенно в свете скорого альянса с Audi.

Между тем, сам Иваса успешными выступлениями в молодежной серии недвусмысленно намекает Хельмуту Марко, что уже готов занять место Юки Цуноды в AlphaTauri. Источники говорят, что до окончательного решения тут еще очень далеко, а зависеть оно будет прежде всего от показанных обоими японцами результатов. 

Удивительным образом на руку Цуноде играют блеклые выступления Ника де Вриса – как известно, любого гонщика прежде всего сравнивают с собственным напарником. Контракт самого голландца является многолетним, но если тот не начнет привозить результат, не исключен и вариант с досрочным увольнением. 

Сейчас уже подзабылась история с переходом Колтона Херты из IndyCar, но в Red Bull наверняка не отказались окончательно от этой задумки – особенно в свете предстоящего сотрудничества с Ford.

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Глава Haas Гюнтер Штайнер в Мельбурне дал понять, что всерьез изучает вариант с приглашением Даниэля Риккардо, который отлично укладывается в подход американской команды со ставкой на опытных гонщиков. 

Контракт Нико Хюлькенберга рассчитан всего на год, а у Кевина Магнуссена соглашение является многолетним, но будущее датчанина пока тоже не выглядит гарантированным.

Наконец, Алекс Элбон точно останется в Williams на 2024-й, тогда как Логану Сардженту необходимо демонстрировать прогресс, чтобы продолжить карьеру еще на год.

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