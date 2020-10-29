Слухи: моторы Mercedes к 2021 году добавят 20 л.с.

Поговаривают, что данные подтверждаются на тестовом стенде. Добиться такой прибавки удалось благодаря гибридной составляющей и доработкам камеры сгорания двигателя.

Как известно, сейчас в Ф1 идут активные дискуссии о том, будут ли полностью остановлены работы над двигателем с начала 2022 года. На этом настаивает Red Bull, чтобы иметь возможность своими силами производить моторы Honda.

Получить прибавку до возможной заморозки – значит, обеспечить себе преимущество над соперниками на четыре полных сезона до смены регламента на силовые установки в 2026-м.

Прибавка в 20 л.с. – это почти 2% от общей мощности Mercedes. По оценкам экспертов, до недавнего времени чемпионский мотор выдавал в квалификационной конфигурации 1026 лошадиных сил. После решения FIA о запрете «режима вечеринки» и единой картографии для субботы и воскресенья мощность немного упала, но незначительно – до 1022 л.с.

В последнее время нередко говорили, что Mercedes уже достигла предела и не сможет сделать свой мотор еще лучше – однако это, похоже, не так. После того, как начальником в Бриксуорте вместо Энди Кауэлла стал Хайвел Томас, планку удалось поднять еще выше.

При этом, если верить тем же слухам, рост мощности никак не повлиял на надежность двигателя – во всяком случае, возникшие вопросы можно быстро снять на испытательном стенде.

Что именно изменилось в моторе – сказать сложно. По всей видимости, речь об использовании нового сплава, недавно разработанного инженерами компании Mercedes в Штутгарте, и доработках камеры сгорания.

А вот о чем можно говорить со всей определенностью – это о том, что соперников по Ф1 все эти слухи едва ли порадуют.