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Слухи: моторную программу Red Bull возглавит Абитбуль

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За две недели января Формула 1 потеряла двух боссов команд – и список неожиданных кадровых решений, похоже, будет продолжен

Слухи: моторную программу Red Bull возглавит Абитбуль

Пока это лишь слухи, но поговаривают, будто экс-глава Renault F1 Сириль Абитбуль может стать руководителем отделения силовых установок Red Bull в Милтон-Кинсе.

Несомненно одно – француз приезжал на Гран При Абу-Даби и посещал там боксы «Быков». Учитывая, сколь сложным были его отношения с командой после разрыва RBR с Renault, это уже говорит о многом.

После ухода из Renault в январе прошлого года 44-летний Абитбуль работал в компании Mecachrome, где в роли консультанта курировал производство моторов для Ф2 и Ф3. 

Сам Сириль за последний год не давал поводов говорить о себе – не считая, разве что, татуировки, которую ему пришлось-таки сделать после проигранного еще в 2020-м спора с Даниэлем Риккардо. 

Между тем, инсайдеры намекают, что переговоры Абитбуля с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко уже продвинулись довольно далеко. Главное, что надо сделать сторонам – это забыть те негативные эмоции, которые принесли последние годы работы Red Bull с Renault.

Если вдуматься, сложно найти лучшего кандидата для новой программы RBR, которая с 2022 года будет сама строить двигатели по технологиям Honda. В стремительном мире Ф1 время быстро лечит старые раны, а опыт и знания здесь куда важнее старых обид.

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