Слухи: Мик Шумахер нашел место на новый сезон. На 2024-й

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Мик Шумахер остается одним из тех пилотов, у кого еще нет контракта в Формуле 1 на 2023 год. В конце этого сезона истекает его контракт с Академией Ferrari, поддержка которой позволила в свое время устроится в Haas. Так что там свое место он вполне может потерять.

При этом Шумахера очень хочет получить… Audi, утверждают источники немецкого издания F1-insider.com. Собственно, руководство компании Audi открыто заявило, что видит в болиде со своим именем немецкого пилота, но журналисты утверждают, что речь именно что о Шумахере.

Проблема в том, что Audi придет в Формулу 1 только в 2026 году, купив 75% долю в команде Sauber. Но до конца 2023 года Sauber продолжит выступать под маркой Alfa Romeo и сохранит действующих пилотов: Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя. О контракте с последним на следующий год еще не объявлено, но решение принято, утверждает издание.

Уже в 2024 году в Audi может настоять на том, чтобы Sauber взяли Шумахера. Но остается вопрос, где ему провести 2023 год.

И тут немецкие журналисты допускают весьма не очевидный вариант. По их данным, к Шумахеру присматриваются еще и в Mercedes. Правда, вакансий основного пилота для Мика в команде нет. Но он мог бы стать запасным гонщиком, то есть составить конкуренцию в борьбе за эту позицию Даниэлю Риккардо.

Если за год Шумахер хорошо проявит себя на тестах, то после того, как Льюис Хэмилтон завершит карьеру, в Mercedes не отпустят немца к Audi, а предоставят место за рулем своего болида.

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