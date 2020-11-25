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Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год

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Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год
Автор:
, редактор
Соавтор: Франко Нуньес, ответственный редактор

Федерация еще не ввела в строй новые ограничения, а чемпионы уже их преодолели

В 2021 году вступит в силу новый регламент FIA, который призван понизить прижимную силу болидов Формулы 1. Правила мотивированы тем, что дальнейшее повышение прижима опасно для покрышек.

Чтобы снизить прижимную силу, федерация ввела новые ограничения касаемо днища и заднего диффузора. Вместе они должны помешать командам управлять воздушным потоком под машинами.

Однако по слухам из Брэкли, Mercedes уже смогла компенсировать все потери, и прижимная сила ее машины в следующем году будет как минимум не ниже, чем в нынешнем. Найти новый способ повышения прижима чемпионом удалось за счет работы с компьютерной симуляцией и аэродинамическим туннелем.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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