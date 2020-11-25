Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год
Поделились
Комментарии
Федерация еще не ввела в строй новые ограничения, а чемпионы уже их преодолели
В 2021 году вступит в силу новый регламент FIA, который призван понизить прижимную силу болидов Формулы 1. Правила мотивированы тем, что дальнейшее повышение прижима опасно для покрышек.
Чтобы снизить прижимную силу, федерация ввела новые ограничения касаемо днища и заднего диффузора. Вместе они должны помешать командам управлять воздушным потоком под машинами.
Однако по слухам из Брэкли, Mercedes уже смогла компенсировать все потери, и прижимная сила ее машины в следующем году будет как минимум не ниже, чем в нынешнем. Найти новый способ повышения прижима чемпионом удалось за счет работы с компьютерной симуляцией и аэродинамическим туннелем.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Слухи: Mercedes уже компенсировала 10% потери прижимной силы на 2021 год
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
14 авг. 2020 г.
Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1
Слайд-шоу
Load audio player