Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

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Вчерашние слухи о том, что новый болид Red Bull не смог с первого раза пройти краш-тест, получили дополнение. Источники сообщают, что проблемы с безопасностью возникли и у Mercedes, правда там все не столь критично.

Причина проблем у обоих команд одна. Конструкторы стремятся сделать трубки Вентури, генерирующие прижимную силу за счет граунд-эффекта, как можно больше. В Red Bull для этого сделали переднюю часть нового болида максимально короткой, чтобы за ее счет удлинить заднюю, где и находятся упомянутые трубки. И не смогли обеспечить нужный уровень безопасности при лобовом ударе.

В Mercedes попробовали иначе решить ту же задачу, увеличив размеры трубок не только в длину, но и в высоту (само собой, в широком, а не в узком их месте). Однако этому мешало новое правило в регламенте, которое ограничивает максимальную высоту боковых сминаемых трубок безопасности (они скрываются под внешними панелями боковых воздухозаборников системы охлаждения).

В итоге в Mercedes придумали какой-то альтернативный способ обеспечения безопасности при боковом ударе, который должен был позволить обойти неудобное правило расположения сминаемых трубок. И… краш-тест показал, что этот способ не обеспечивает достаточного поглощения конструкцией энергии удара и не гарантирует нужный уровень безопасности.

К чести Mercedes стоит отметить, что в команде предполагали такой исход краш-тестов и заранее проработали план B с более традиционной конструкцией. Так что в команде рассчитывают успеть успешно пройти повторный краш-тест и не откладывать презентацию машины, которая намечена на 18 февраля.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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