Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора
Фирменная ливрея команды из Брэкли может измениться после замены малайзийской нефтяной компании на Aramco
Сразу несколько гоночных СМИ со ссылкой на собственный источники сообщили, что Mercedes не станет продлевать контракт со своим титульным спонсором Petronas, действие которого истекает в конце 2021 года.
Вместо этого действующие чемпионы мира начнут сотрудничество с новым партнером, саудовской государственной нефтехимической компанией Aramco.
Petronas неизменно был спонсором Mercedes с 2010 года, когда штутгартский концерн решил возобновить официальную заводскую программу в Ф1. Именно по этой причине в ливрее машин из Брэкли традиционно присутствовала зеленая полоса.
Сейчас акциями команды Mercedes в равных долях владеют сам производитель, компания INEOS и глава коллектива Тото Вольф. Есть основания говорить, что контракт с Aramco стал результатом недавнего усиления позиций INEOS, которая до последнего времени оставалась лишь спонсором команды, а совладельцем стала лишь прошлой зимой.
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С 2019 года у INEOS действует совместная программа с Aramco и французской Total. У них есть три нефтезавода в Саудовской Аравии, а еще один – оснащенный по последнему слову техники – сейчас в стадии строительства.
Ранее в Petronas уже сократили расходы на гоночные программы, отказавшись от поддержки команды SRT в MotoGP.
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