Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора

Сразу несколько гоночных СМИ со ссылкой на собственный источники сообщили, что Mercedes не станет продлевать контракт со своим титульным спонсором Petronas, действие которого истекает в конце 2021 года.

Вместо этого действующие чемпионы мира начнут сотрудничество с новым партнером, саудовской государственной нефтехимической компанией Aramco.

Petronas неизменно был спонсором Mercedes с 2010 года, когда штутгартский концерн решил возобновить официальную заводскую программу в Ф1. Именно по этой причине в ливрее машин из Брэкли традиционно присутствовала зеленая полоса.

Сейчас акциями команды Mercedes в равных долях владеют сам производитель, компания INEOS и глава коллектива Тото Вольф. Есть основания говорить, что контракт с Aramco стал результатом недавнего усиления позиций INEOS, которая до последнего времени оставалась лишь спонсором команды, а совладельцем стала лишь прошлой зимой.

С 2019 года у INEOS действует совместная программа с Aramco и французской Total. У них есть три нефтезавода в Саудовской Аравии, а еще один – оснащенный по последнему слову техники – сейчас в стадии строительства.

Ранее в Petronas уже сократили расходы на гоночные программы, отказавшись от поддержки команды SRT в MotoGP.