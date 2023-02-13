Слухи: Mercedes отстала от графика при работе над W14

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Презентация Mercedes состоится в ближайшую среду, 15 февраля. По сложившейся традиции в тот же день команда планирует вывести свою новинку на трассу в Сильверстоуне и совершить на ней первые круги, использовав плавило съемочного дня. Однако вторая часть этого плана если верить появившимся слухам, оказалась под серьезной угрозой.

Как пишет онлайн-издание Formu1a.uno, работы над W14 заметно отстают от графика. Изготовление узлов и деталей сильно затянулось, потому в последнее время сотрудникам команды приходится работать сверхурочно, а сам процесс сборки шасси идет едва ли не в круглосуточном режиме.

Автор публикации не раскрывает свои источники и не уточняет, каковы шансы Mercedes успеть все сделать за оставшиеся два дня.

Однако в материале утверждается, будто W14 сохранит компактные понтоны прошлогодней модели, и что конструкторам из Брэкли удалось окончательно победить «козление», которое стало главной проблемой W13.

В прошедшем сезоне Mercedes финишировала лишь третьей в Кубке конструкторов, Джордж Расселл принес команде единственную победу в Сан-Паулу.