Слухи: Mercedes может продать команду Ф1 Пенске или Мазепину

В сезоне 2019 года команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов. Так как технический регламент остается практически неизменным, в сезоне-2020 году штутгартская марка останется главным фаворитом Формулы 1.

Однако в корпорации Daimler пока не приняли решение относительно последующих сезонов, когда спорт ждут радикальные изменения. Как пишет немецкое издание Auto Bild со ссылкой на анонимные источники, руководство автоконцерна сейчас рассматривает возможность продажи команды.

В качестве потенциального покупателя называется американский предприниматель Роджер Пенске, чья компания Penske Entertainment Corp недавно купила чемпионат IndyCar и овал в Индианаполисе.

Другим потенциальным покупателем считается российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика Формулы 2 Никиты Мазепина. В этом году Mercedes разработала для 20-летнего спортсмена индивидуальную программу тестов на машине 2017 года, также он принял участие в официальных тестах Формулы 1 в Барселоне за рулем актуальной модели W10.

Впрочем, фамилия Дмитрия Мазепина в последнее время упоминается буквально во всех слухах о продаже той или иной команды, и не исключено, что в этот раз речь идет не более чем о предположении, которое немецкие журналисты сделали по привычке.

Интересно, что из публикации следует, что Mercedes хочет продать только команду, но не производство двигателей. Последние будут поставляться как новому владельцу гоночного коллектива, так и клиентам из Williams, Racing Point и McLaren. Кроме того, в связи с уходом заводской команды из Формулы 1 Mercedes якобы готов предложить свои двигатели и нынешним соперникам из Red Bull Racing.



