Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes до сих пор не продлен, что продолжает вызывать слухи в Формуле 1. На этой неделе сообщалось, что новый договор будет подписан в ближайшее время и даст Хэмилтону право выбирать себе напарников.

Однако голландский гонщик Том Коронел уверяет, что в Mercedes не уверены в Хэмилтоне, пока сделка не заключена, и потому на всякий случай поддерживают контакт с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

«В Mercedes все еще сильно заинтересованы в Ферстаппене и не скрывают этого. А мы, следовательно, знаем, что они регулярно выходят на связь», – цитирует Коронела RacingNews365.