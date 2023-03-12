Слухи: Мекис собрался уйти из Ferrari на фоне роста внутренних противоречий

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Слабый старт сезона в исполнении Ferrari дал наблюдателям основания говорить, что в сезоне-2023 команда едва ли сможет составить конкуренцию Red Bull и побороться за чемпионские титулы.

В СМИ появились публикации, что после возвращения из Бахрейна, где его машина не доехала до финиша, Шарль Леклер попросил о встрече с большим боссом Ferrari Джоном Элканном, на которой выразил обеспокоенность положением дел в команде.

Как написала La Gazzetta dello Sport, Леклер подчеркнул, что из прошлогодних неудач не были сделаны выводы – в Сахире Ferrari не имела шансов угнаться за Red Bull, но кроме скорости вопросы возникли и к тактике.

Команда отказалась от его финальной попытки в квалификации, не позволив Шарлю побороться за поул ради сохранения комплекта шин. Но в гонке это нисколько не помогло в борьбе с соперниками.

По информации Corriere della Sera, среди вопросов, на которые обратил внимание монегаск, был и серьезный отток кадров из команды. Маранелло уже покинул главный конструктор Давид Санчес, а также давно работавшие в Скудерии Джино Розато и Джонатан Джакобацци.

Есть основания говорить, что за ними может последовать и Лоран Мекис – гоночный директор и второй человек в команде.

Из публикации следует, что Мекис хотел активнее сотрудничать с менеджментом Ф1 и помогать главе спорта Стефано Доменикали, но новый руководитель Ferrari Фредерик Вассер наложил вето на эти планы.

После того, как этой зимой француз возглавил коллектив вместо Маттиа Бинотто, Мекис в рамках перераспределения полномочий получил часть функций бывшего босса. Его потеря станет серьезным ударом по Скудерии и точно не поможет ее возвращению на вершину.

Более того, есть опасения, что по истечении своего нынешнего контракта в конце 2023 года не захочет оставаться в Ferrari и ее технический директор Энрико Кардиле.

Как написала Corriere della Sera, такая ситуация привела к решению команды отозвать из «аренды» в Haas своего бывшего сотрудника Симоне Ресту, который три последних года строил машины для американского коллектива.

Наконец, СМИ сообщили о противоречиях, возникших между Вассером и генеральным директором Ferrari Бенедетто Виньей. Поводом для этого стали полет Фредерика в Бахрейн на одном самолете с Тото Вольфом и его отказ нанести на машины наклейки нового спонсора – какого именно и почему, пока неизвестно.

Кажется, сезон 2023 года в Ф1 будет интересен в первую очередь даже не спортивными результатами…