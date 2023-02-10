Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

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С альянсом McLaren-Honda связаны славные страницы истории Ф1 на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века. За рулем красно-белых машин Ален Прост и Айртон Сенна были неудержимы на трассах Гран При, завоевав четыре титула подряд и обеспечив команде столько же Кубков конструкторов.

Однако болельщикам памятна и другая история: в 2015-м стороны вновь начали сотрудничество, и на этот раз все получилось несравнимо хуже. McLaren и Honda не смогли разобраться друг в друге, и в итоге японские моторы постоянно ломались. Это привело к скорому и не очень доброму расставанию.

Тем удивительнее звучат слухи, о которых сообщило сетевое издание The Race. Стороны якобы прощупывают почву для возобновления сотрудничества с 2026 года, когда в Ф1 сменится регламент на силовые установки.

Honda вошла в число шести производителей, которых FIA зарегистрировала в качестве имеющих право строить новые моторы. Однако до сих пор неясно, кто будет использовать эти двигатели. Эксперты предполагали, что под маркой Cadillac они могут стоять на машинах команды Майкла Андретти.

Однако, если верить публикации, в Honda изучают и другие варианты. Переговоры с McLaren якобы находятся в самой ранней стадии, стороны лишь взвешивают саму возможность третьего по счету сотрудничества.

Сейчас McLaren использует силовые установки Mercedes, а Honda продолжает оказывать техническое содействие бывшим партнерам из Red Bull.

Ранее глава McLaren Зак Браун говорил: «Я убежден, что в нынешней Ф1 реально выиграть чемпионат мира с клиентским мотором. А равно и в том, что наши двигатели ничем не отличаются от тех, которые использует Льюис Хэмилтон.

У нас долгосрочный контракт с Mercedes, мы довольны этим сотрудничеством и не тратим время на размышления о том, что будет после 2026 года».

McLaren покажет свою машину Ф1 для сезона-2023 в понедельник 13 февраля.