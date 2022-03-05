Слухи: Мазепина уволили, так как нашли нового спонсора

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Сегодня команда Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и со стоявшим за ним титульным спонсором, концерном «Уралкалий». Формально причиной увольнения россиянина стала реакция на ситуацию между Россией и Украиной.

Однако эта причина может оказаться не основной. Автоспортивный репортер телеканала Channel4 Лоуренс Барретто написал у себя в твиттере, что по данным от его источников, Haas уже нашла нового титульного спонсора, который предложил более выгодные условия. Баретто подчеркнул (видимо на основании тестов в Барселоне), что в 2022 году Haas выглядит куда привлекательнее для спонсоров, чем прежде, и может позволить себе выбирать.

Что это за условия неизвестно, но мы можем предположить что дело вряд ли в деньгах, так как при потолке бюджета нет смысла в больших спонсорских деньгах, нежели предлагал «Уралкалий». Скорее потенциальный новый спонсор оказался сговорчивее в других аспектах сделки, например он готов не влиять на выбор пилотов.

Напомним, что FIA разрешила в новых условиях российским пилотам продолжать выступления при условии соблюдения ими нейтрального статуса. Мазепин после известия о разрыве контракта заявил, что он был готов соблюдать такие условия, так что команда была вольна его оставить, но не захотела сделать этого.