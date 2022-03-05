Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Марко оценил истинную скорость команд Следующая / Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться
Формула 1 Новости

Слухи: Мазепина уволили, так как нашли нового спонсора

Команда Haas нашла способ заключить более выгодный контракт с другим титульным спонсором, нежели «Уралкалий»

Слухи: Мазепина уволили, так как нашли нового спонсора
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сегодня команда Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и со стоявшим за ним титульным спонсором, концерном «Уралкалий». Формально причиной увольнения россиянина стала реакция на ситуацию между Россией и Украиной.

Однако эта причина может оказаться не основной. Автоспортивный репортер телеканала Channel4 Лоуренс Барретто написал у себя в твиттере, что по данным от его источников, Haas уже нашла нового титульного спонсора, который предложил более выгодные условия. Баретто подчеркнул (видимо на основании тестов в Барселоне), что в 2022 году Haas выглядит куда привлекательнее для спонсоров, чем прежде, и может позволить себе выбирать.

Что это за условия неизвестно, но мы можем предположить что дело вряд ли в деньгах, так как при потолке бюджета нет смысла в больших спонсорских деньгах, нежели предлагал «Уралкалий». Скорее потенциальный новый спонсор оказался сговорчивее в других аспектах сделки, например он готов не влиять на выбор пилотов.

Напомним, что FIA разрешила в новых условиях российским пилотам продолжать выступления при условии соблюдения ими нейтрального статуса. Мазепин после известия о разрыве контракта заявил, что он был готов соблюдать такие условия, так что команда была вольна его оставить, но не захотела сделать этого.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко оценил истинную скорость команд
Предыдущая новость

Марко оценил истинную скорость команд
Следующая новость

Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться

Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре Гран При Катара
MotoGP

Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре

Марко оценил истинную скорость команд
Формула 1

Марко оценил истинную скорость команд

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki Гран При Катара
MotoGP

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki

Самое важное:

Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться

Слухи: Мазепина уволили, так как нашли нового спонсора
Формула 1 Формула 1

Слухи: Мазепина уволили, так как нашли нового спонсора

Марко оценил истинную скорость команд
Формула 1 Формула 1

Марко оценил истинную скорость команд

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.