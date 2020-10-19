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Слухи: Мазепин согласовал контракт с Haas, партнером будет Шумахер

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Слухи: Мазепин согласовал контракт с Haas, партнером будет Шумахер
Автор:
, редактор
Соавтор: Роберто Кинкеро

Хюлькенбергу и Пересу придется искать места в других командах

По данным итальянской редакции Motorsport.com, российский гонщик Никита Мазепин договорился о выступлении в Формуле 1 в 2021 году. Пилот уже согласовал контракт с Haas, хотя о нем еще не объявляли официально.

В Haas намерены подтвердить подписание Мазепина после того, как тот получит суперлицензию FIA. По регламенту, для этого гонщику нужно попасть в топ-5 по итогам сезона Формулы 2, однако в связи с эпидемией коронавируса FIA изменила правила и Мазепин может получить разрешение на выступление в Ф1 еще до завершения сезона Ф2.

Вместо 40 очков, которые требовались для получения суперлицензии ранее, теперь достаточно иметь 30 и доказать выдающиеся умения. 30 баллов на счету Мазепина уже есть, а по каким критериям FIA будет определять наличие выдающихся навыков, правила не уточняют. Однако наличие побед в этом сезоне Ф2 должно хватить Мазепину для получения одобрения от федерации.

Отец Никиты Мазепина, миллиардер Дмитрий Мазепин вел с Haas переговоры во время Гран При России в Сочи. Глава команды Гюнтер Штайнер факта переговоров не отрицал, но заверял, что в команде до сих не определились, хотят брать дебютантов или опытных пилотов.

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Дуэт Мазепин – Шумахер

Партнером Никиты в Haas наверняка станет еще один дебютант. Тот же источник сообщает, что главным кандидатом на второе место в команде считается Мик Шумахер. Ранее лидера Ф2 связывали с местом в Alfa Romeo. Предполагалось так же, что места в Ф1 могут получить сразу два выпускника академии Ferrari, и компанию Шумахеру составит либо Каллум Илотт, либо Роберт Шварцман. В таком случае, один гонщик попадет в Haas, а другой в Alfa Romeo.

Все трое кандидатов от Ferrari должны были провести по одной пятничной тренировке в рамках Гран При в нынешнем сезоне. Однако из-за тумана были отменены пятничные практики Гран При Айфеля, что сорвало выступления Шумахера и Илотта. Заезд Шварцмана был запланирован на Гран При Абу-Даби, однако теперь неизвестно, сохранится это место за ним, или его передадут кому-то из лишившихся выступления в Германии пилотов.

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Перес в Williams, Халк – в Red Bull

Кроме потенциальных новичков Ф1 с Haas связывали также Нико Хюлькенберга и Серхио Переса. Первого, помимо американской команды, сватают в Red Bull, где он мог бы заменить Алекса Элбона. А второй пытается получить место в Williams, которая после смены владельцев может расторгнуть ранее подтвержденный контракт с Джорджем Расселлом. 

В то же время, Williams пока ничего публично не заявляла о намерениях расстаться с Расселлом. А Red Bull неоднократно выражала надежду на прогресс Элбона и его сохранение в команде. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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