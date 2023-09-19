Слухи: Лоусону не нашлось места в составе AlphaTauri на сезон-2024
Несмотря на уверенные выступления новозеландца, команда решила оставить на будущий чемпионат Юки Цуноду с Даниэлем Риккардо
В Формуле 1 неслучайно говорят, что каждый гонщик хорош ровно настолько, насколько хорошо он провел свой последний Гран При. После отличного выступления в Сингапуре, где он принес AlphaTauri лучший в сезоне девятый результат, Лиам Лоусон оказался в центре внимания.
Сейчас новозеландский протеже Red Bull замещает в кокпите травмированного Даниэля Риккардо – и уже ясно, что после пары этапов его можно считать реальным конкурентом на место в этой команде в будущем сезоне.
На такую возможность намекнул популярный обозреватель Sky Sports Тед Кравитц.
«Я стал свидетелем крайне интересной дискуссии, – рассказал он в программе "Дневник Теда". – Ее вели [глава Red Bull Racing] Кристиан Хорнер и Петер Байер, который сейчас фактически возглавляет AlphaTauri.
Мне очень интересно, что они решат в отношении Лиама Лоусона, который уже сейчас выглядит восходящей звездой. Им важно удержать новозеландца в долгосрочной перспективе – и, возможно, сделать напарником Даниэля Риккардо в AlphaTauri».
Кравитц продолжил: «Как в этом случае быть с Юки Цунодой? Кажется, боссы в смущении, так как Лоусон очень здорово показывает себя с момента дебюта».
Лиам финишировал 13-м в Зандфорте, где заменил Риккардо по ходу уик-энда, 11-м в Монце и девятым в Сингапуре.
Даниэль Риккардо, Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Между тем, серьезные источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com убеждены, что уже по ходу ближайшего уик-энда в Японии AlphaTauri объявит о контрактах с Цунодой (об этом ранее писали в AMuS) и Риккардо на 2024-й, тогда как Лоусона еще на год оставят в запасе.
Тем временем свой выход из ситуации предложил эксперт Карун Чандок.
«На месте Williams я обратил бы самое пристальное внимание на Лоусона, – отметил индиец в эфире Sky Sports. – Этот вопрос как минимум заслуживает обсуждения. Ведь [Алекс] Элбон раз за разом обгоняет [Логана] Сарджента и заработал для команды все очки.
Williams наверняка оглядывается по сторонам, а Лоусон сейчас очень высоко поднял свои котировки на рынке пилотов».
К слову, по последней информации из Фаэнцы, Даниэль Риккардо точно не выступит на «Сузуке» и едва ли вернется даже в Катаре. Теперь AlphaTauri рассчитывает увидеть его за рулем только в американском Остине. Это значит, что Лоусон сможет выступить еще как минимум на двух Гран При.
Дополнительная информация: Роберто Кинкеро
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