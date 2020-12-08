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Слухи: Liberty попробует убедить Red Bull взять Переса

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Слухи: Liberty попробует убедить Red Bull взять Переса
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Организаторы Гран При Мексики намекнули промоутерам Ф1, что без своего гонщика проводить этап им неинтересно

Судьба Серхио Переса остается в последние дни главной темой для разговоров в Ф1. Мексиканец одержал первую в карьере победу на Гран При Сахира, однако даже сам не знает, сможет ли продолжить выступления в 2021-м.

Команда Red Bull вроде бы рассматривает кандидатуру гонщика, но в то же время не хочет увольнять Алекса Элбона, пусть даже тот раз за разом выдает неубедительные гонки.

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Между тем в судьбу Серхио, похоже, готовы вмешаться серьезные игроки. После того, как у него на родине в понедельник все главные газеты вышли с фотографиями Переса на первой полосе – даже футболу пришлось потесниться, – появились слухи, что от контракта гонщика будет напрямую зависеть проведение национального Гран При.

В Мексике болельщики активно приходят именно на Переса – в 2019-м уик-энд собрал на трибунах (по сумме трех дней) почти 350 тысяч человек. Если Серхио потеряет место в пелотоне, эта цифра однозначно уменьшится в несколько раз. 

Потому местные промоутеры, как поговаривают, уже дали понять Liberty Media, что не заинтересованы в проведении этапа без своего гонщика на старте. И даже готовы испортить отношения, разорвав уже заключенный контракт.

Сложно сказать, как именно большие боссы Ф1 смогут повлиять на решение частной команду, однако позиции Переса от их поддержки определенно не ослабнут.

Чем закончится эта история – станет известно уже совсем скоро. Прежде Хельмут Марко и компания говорили, что определятся с пилотом если не до конца сезона, то как минимум до конца календарного года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Роберто Кинкеро

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