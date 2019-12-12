Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо

Еще летом Motorsport.com стало известно, что представители Red Bull встречались с окружением испанца во время Гран При Великобритании, обсуждая возможность возвращения двукратного чемпиона в Ф1.

Ранее консультант Red Bull Хельмут Марко утверждал, что из-за истории отношений Фернандо и Honda такой вариант невозможен. Однако теперь, судя по информации AutoBild, у этой истории появились новые подробности – якобы с просьбой взять Алонсо к Red Bull обращались из Liberty Media. Более того, владельцев Ф1 немецкий журналист даже назвал «новыми менеджерами Фернандо».

Марко не подтвердил и не опроверг, что к нему обращались из Liberty, но заявил, что без раздумий отказал представителям испанца: «Мы сразу же сказали, что Алонсо нам не нужен. Этот вариант невозможен из-за нашего партнера по моторам – Honda. Они хватаются за голову, даже когда просто слышат его имя».

Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.

«В 2020-м мы должны дать Максу машину, с которой он может стать чемпионом мира. В противном случае он уйдет. Сейчас за кулисами идет напряженная работа, эти недели во многом решающие», – добавил Хельмут.