Слухи: Леклер задумался о переходе в Mercedes
Сценарий, который на первый взгляд выглядит фантастическим, при ближайшем рассмотрении становится вполне реальным
Слабый старт сезона в исполнении Ferrari оказался катализатором тех событий, что происходили в Маранелло. Как оказалось, далеко не все в команде в восторге от увольнения Маттиа Бинотто и усиления позиций исполнительного директора концерна Бенедетто Виньи.
Если бы команда успешно выступила в Бахрейне – противоречия можно было бы забыть, но сход Шарля Леклера и четвертое место Карлоса Сайнса ускорили многие процессы.
Команда отказалась от «стариков» вроде Джино Розато и Джонатана Джакобацци, ушел главный конструктор Давид Санчес и всерьез задумался о таком же шаге Лоран Мекис, второй человек в Скудерии.
Но, как оказалось, это еще не все. Издание Motorsport-Total поделилось слухами, будто Шарль Леклер тоже может покинуть Маранелло – и перебраться в Mercedes.
Кажется, такого просто не может быть. Но пятилетний контракт монегаска истекает в конце 2024-го, а шансы, что за это время он получит машину чемпионского уровня, кажутся сейчас крайне невысокими. Более того, новый босс Ferrari Фредерик Вассер недавно сказал, что нет особой спешки с продлением контракта – дав понять, что у команды иные приоритеты.
Mercedes же сейчас очень важно найти замену Льюису Хэмилтону – рано или поздно (есть ощущение, что скорее рано) тот все же завершит карьеру. И если получится переманить у главных соперников молодого и быстрого Леклера, это однозначно усилит команду.
До старта сезона Шарль говорил, что мечтает побеждать со Скудерией. Но очень вероятно, что в ближайшее время ему придется делать непростой выбор между «побеждать» и «со Скудерией».
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