Слухи: Леклер собрался сменить номер в Формуле 1

Шарль Леклер выступает в Формуле 1 под номером 16. Он выбрал эти числа в 2018, когда дебютировал в серии, из всех на тот момент свободных номеров. Теперь пилот Ferrari хочет сменить 16 на 7, утверждает итальянское издание Autosprint.

Леклер выступал под номером 7 на протяжении большей части своей карьеры от картинга до Формулы 3. В Формуле 2 номера присваиваются команде по итогам прошедшего сезона. А в Формуле 1 Леклер не мог взять себе номер 7, так как он уже был закреплен за Кими Райкконеном.

Теперь Райкконен завершил карьеру. Проблема в том, что по правилам номер резервируется за пилотом на два сезона после его ухода, и это значит, что в случае гипотетического возвращения Райкконена чемпионат должен хранить его номер и не отдавать его никому до начала сезона 2024 года. Возможно, Леклер рассчитывает на то, что если сам Райкконен официально откажется от номера в его пользу, организаторы пойдут гонщикам навстречу.

Помимо Райкконена, под номером 7 выступали такие пилоты Ferrari как Фелипе Масса, чемпион 1964 года Джон Сертис (в Гран При Германии) и Луиджи Виллорези. Кроме того, эта цифра ассоциируется с семью чемпионскими титулами, которые завоевал самый успешный пилот Ferrari Михаэль Шумахер.