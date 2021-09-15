Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

По ходу тренировки Гран При Италии Шарль Леклер пожаловался на плохое самочувствие. Пилот вернулся в боксы и закончил сессию преждевременно, что позднее было объяснено тошнотой и головной болью. Однако некоторые источники утверждают, что не все так просто.

По данным итальянского сайта F1Sport, причиной проблем Леклера стала размолвка с руководителем Ferrari Маттиа Бинотто. Якобы, перед сессией глава команды и пилот обменялись жесткими фразами из-за того, что Скудерия решила в разработке болида полагаться на Карлоса Сайнса, а не на Леклера.

Бинотто объяснил это тем, что обратная связь испанца оказалась более надежной, чем у монегаска. Леклера такое заявление привело в ярость.

Пилот из Монако дебютировал в Ferrari в 2019 году и уже к концу сезона смог получить равный статус с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. После того чемпионата с Леклером подписали пятилетний контракт, а Феттель вскоре покинул команду, что сочли признаком победы монегаска и его менеджера Николя Тодта во внутрикомандной борьбе.

Для Сайнса нынешний сезон является первым в составе Ferrari.