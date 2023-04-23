Слухи: Леклер начал переговоры с Mercedes

Льюис Хэмилтон до сих пор не решил, продолжит ли выступать за Mercedes в 2024 году. Хотя они с главой команды Тото Вольфом обещали уладить все вопросы еще до старта нынешнего чемпионата, на календаре уже вторая половина апреля, а неопределенность так и продолжается.

Ранее эксперты отмечали, что гонщикe было важно увидеть форму Mercedes в нынешнем сезоне, чтобы принять решение о будущем. Так как машина W14 оказалась не слишком быстрой, сейчас ей готовят радикальные переделки. По всей видимости, обладатель семи титулов решил посмотреть, что из этого получится.

Так или иначе, от его решения будет зависеть очень многое на трансферном рынке – а в Брэкли стоит уже сейчас искать кандидата на случай, если Льюис в итоге не захочет оставаться.

Известный инсайдер Лео Турини сообщил, что второй вопрос, кажется, уже потерял актуальность – переговоры с Mercedes за кулисами начал Шарль Леклер, недовольный формой Ferrari.

«Леклер общается с Mercedes, – написал Турини в колонке для Quotidiano Nazionale. – Это секрет, о котором известно всем от "удаленного гаража" в Маранелло и до Индийского океана.

Пока по ходу своей карьеры Карлетто (так гонщика на итальянский манер зовут тифози – прим.ред.) уже не раз показывал проблески чистого класса. И он лучше всех понимает, что время понемногу уходит».

Нынешний контракт монегаска действует до конца 2024 года.

В то же время, по мнению Турини, недавнее предположение Эдди Джордана о возможности обмена командами между Леклером и Хэмилтоном едва ли реализуемо.

«Я точно знаю, что Льюис никогда не был даже близко к красной команде, – отметил инсайдер. – [Лука ди] Монтедземоло размышлял о его приглашении, когда разочаровался в [Фернандо] Алонсо. Но к тому моменту Льюис уже обосновался в Mercedes. Так что никакого контракта, даже самого предварительного, никогда не было».

Турини добавил, что нынешний глава Ferrari Джон Элканн интересовался запросами Хэмилтона в 2019 году, но британец в то время был полностью доволен вступлениями за Mercedes.

Скорее всего, вопрос с будущим Леклера и Хэмилтона станет горячей темой предстоящего лета, когда станет ясно, на что способны обновленные машины Ferrari и Mercedes.