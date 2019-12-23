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Формула 1 / Новость

Слухи: Кубица станет третьим пилотом Racing Point

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Слухи: Кубица станет третьим пилотом Racing Point
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 07:48

Польский пилот вызвал восхищение у владельца команды.

Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 в 2019 году после семилетней паузы и провел сезон в качестве боевого пилота Williams. За год поляк набрал всего одно очко, в большинстве сессий заняв последнее место, и расстался с командой по окончании сезона. Однако сам Кубица уже заявлял, что не считает карьеру в Ф1 законченной. 

Ранее сообщалось, что Кубица может стать резервным гонщиком Haas, но по данным польского источника Sport.pl, теперь Роберт близок к роли третьего пилота Racing Point. Как сообщает источник, Кубицой восхищается владелец команды Лоуренс Стролл, чей сын Лэнс также выступает за эту команду.

«Он не позволил трагедии себя сломать, – цитирует польский источник Стролла. – Он падает, но поднимается. Ни в спорте, ни в жизни я не видел таких целеустремленных людей, таких бойцов».

Кубица покинул Ф1 после аварии во время выступления на ралли в 2011 году. В результате катастрофы поляк получил серьезную травму руки, которая до сих пор ограничена в движении. Сообщалось, что по мимо резервной роли в Ф1 в 2020 году он будет выступать в DTM.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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