Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC

Роберт Кубица может в следующем году стать участником чемпионата мира по ралли – причем выступать будет в составе новой команды. Такими слухами с журналистами недавно поделились несколько авторитетных в раллийном мира персон.

По слухам, идея нового проекта родилась после слияния двух польских нефтяных компаний. Одна из них, PKN Orlen, поддерживает Кубицу сейчас и является спонсором команды Alfa Romeo в Формуле 1. Вторая, Lotos, поддерживала поляка во время его выступлений в ралли в 2013-2015 годах. Тогда Кубица стал чемпионом мира в младшей категории WRC-2 и два сезона провел в топовом классе, где лучшим результатом пилота стало 6-е место в Ралли Аргентина 2014 года.

Читайте также: Кубицу не пустили на Нордшляйфе без инструктора

В последние годы поддержкой Lotos пользуется самый успешный польский раллист Каетан Каетанович – трехкратный чемпион Европы и вице-чемпион прошлого года в категории WRC-2.

Слухи утверждают, что после слияния компаний может быть запущен новый гоночный проект – своего рода польская национальная команда в чемпионате мира по ралли. При этом пилотами нового коллектива станут Кубица и Каетанович (у которого в 41 год еще нет серьезного опыта выступлений на технике WRC).