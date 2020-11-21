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Формула 1 / Новость

Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC

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Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC
Автор:
, Главный редактор

Две компании, в разное время поддерживавшие экс-пилота Ф1, недавно слились – и могут запустить совместную гоночную программу

Роберт Кубица может в следующем году стать участником чемпионата мира по ралли – причем выступать будет в составе новой команды. Такими слухами с журналистами недавно поделились несколько авторитетных в раллийном мира персон.

По слухам, идея нового проекта родилась после слияния двух польских нефтяных компаний. Одна из них, PKN Orlen, поддерживает Кубицу сейчас и является спонсором команды Alfa Romeo в Формуле 1. Вторая, Lotos, поддерживала поляка во время его выступлений в ралли в 2013-2015 годах. Тогда Кубица стал чемпионом мира в младшей категории WRC-2 и два сезона провел в топовом классе, где лучшим результатом пилота стало 6-е место в Ралли Аргентина 2014 года.

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В последние годы поддержкой Lotos пользуется самый успешный польский раллист Каетан Каетанович – трехкратный чемпион Европы и вице-чемпион прошлого года в категории WRC-2.

Слухи утверждают, что после слияния компаний может быть запущен новый гоночный проект – своего рода польская национальная команда в чемпионате мира по ралли. При этом пилотами нового коллектива станут Кубица и Каетанович (у которого в 41 год еще нет серьезного опыта выступлений на технике WRC).

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WRC
Пилоты Роберт Кубица , Каетан Каетанович
Автор Кирилл Качнов

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