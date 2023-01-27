Кубица и его спонсор ушли из Alfa Romeo
Нефтяная компания Orlen больше не будет титульным спонсором команды из Хинвиля – зато ее логотипы могут появиться на машинах AlphaTauri
Роберт Кубица стал резервным гонщиком Alfa Romeo в 2020 году, после чего регулярно садился за руль бело-красных машин на тестах и пятничных тренировках, а в сезоне-2021 даже выступил в двух Гран При, подменив приболевшего Кими Райкконена.
Все это время титульным спонсором команды оставалась компания Orlen, которая поддерживает выступления Роберта в самых разных гонках.
Однако на этой неделе партнерству сторон пришел конец. Вслед за потерей босса – Фредерик Вассер ушел в Ferrari – команда осталась и без прежнего титульного спонсора.
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Чуть позже появились подробности этой истории: Orlen решила поддерживать AlphaTauri, но в куда более скромных размерах, которые не позволят 38-летнему пилоту принять участие в каких-либо сессиях.
AlphaTauri подтвердила начало сотрудничества с Orlen. Логотипы компании появятся на машине «в нескольких местах, включая заднее крыло».
Роберт Кубица, Alfa Romeo C42
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Детали раскраски машин станут известны уже в ближайшее время: презентация Alfa Romeo намечена на 7 февраля, AlphaTauri покажет свою ливрею на четыре дня позже.
В четверг команда из Хинвиля назвала своим новым руководителей Алессандро Аллюни Брави – по иронии судьбы, бывший менеджер Кубицы.
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