Кубица и его спонсор ушли из Alfa Romeo

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Роберт Кубица стал резервным гонщиком Alfa Romeo в 2020 году, после чего регулярно садился за руль бело-красных машин на тестах и пятничных тренировках, а в сезоне-2021 даже выступил в двух Гран При, подменив приболевшего Кими Райкконена.

Все это время титульным спонсором команды оставалась компания Orlen, которая поддерживает выступления Роберта в самых разных гонках.

Однако на этой неделе партнерству сторон пришел конец. Вслед за потерей босса – Фредерик Вассер ушел в Ferrari – команда осталась и без прежнего титульного спонсора.

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Чуть позже появились подробности этой истории: Orlen решила поддерживать AlphaTauri, но в куда более скромных размерах, которые не позволят 38-летнему пилоту принять участие в каких-либо сессиях.

AlphaTauri подтвердила начало сотрудничества с Orlen. Логотипы компании появятся на машине «в нескольких местах, включая заднее крыло».

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Детали раскраски машин станут известны уже в ближайшее время: презентация Alfa Romeo намечена на 7 февраля, AlphaTauri покажет свою ливрею на четыре дня позже.

В четверг команда из Хинвиля назвала своим новым руководителей Алессандро Аллюни Брави – по иронии судьбы, бывший менеджер Кубицы.

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