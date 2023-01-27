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Кубица и его спонсор ушли из Alfa Romeo

Нефтяная компания Orlen больше не будет титульным спонсором команды из Хинвиля – зато ее логотипы могут появиться на машинах AlphaTauri

Александр Кабановский
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Кубица и его спонсор ушли из Alfa Romeo
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Роберт Кубица стал резервным гонщиком Alfa Romeo в 2020 году, после чего регулярно садился за руль бело-красных машин на тестах и пятничных тренировках, а в сезоне-2021 даже выступил в двух Гран При, подменив приболевшего Кими Райкконена. 

Все это время титульным спонсором команды оставалась компания Orlen, которая поддерживает выступления Роберта в самых разных гонках. 

Однако на этой неделе партнерству сторон пришел конец. Вслед за потерей босса – Фредерик Вассер ушел в Ferrari – команда осталась и без прежнего титульного спонсора. 

Обновление: Alfa Romeo объявила о новом титульном спонсоре. Это онлайн-казино

Чуть позже появились подробности этой истории: Orlen решила поддерживать AlphaTauri, но в куда более скромных размерах, которые не позволят 38-летнему пилоту принять участие в каких-либо сессиях.

AlphaTauri подтвердила начало сотрудничества с Orlen. Логотипы компании появятся на машине «в нескольких местах, включая заднее крыло».

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Детали раскраски машин станут известны уже в ближайшее время: презентация Alfa Romeo намечена на 7 февраля, AlphaTauri покажет свою ливрею на четыре дня позже.  

В четверг команда из Хинвиля назвала своим новым руководителей Алессандро Аллюни Брави – по иронии судьбы, бывший менеджер Кубицы. 

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Новость была изначально опубликована в качестве слуха. Текст и заголовок были скорректированы после поступления дополнительной информации 

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