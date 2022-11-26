Слухи: контракт Хюлькенберга с Haas организовал Вассер
Поговаривают, что без пяти минут руководитель Ferrari устроил так, чтобы в партнерской команде выступал его протеже
В развитие темы с увольнением Маттиа Бинотто с поста руководителя Ferrari и назначением на его место Фредерика Вассера из Alfa Romeo газета Corriere dello Sport поделилась со своими читателями очень интересной историей.
Издание пишет, что после того, как в Haas отказались брать на сезон-2023 Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана, которых поддерживает Ferrari, Вассер, который уже знал о своем предстоящем переходе в Маранелло, сделал так, что в американской команде оказался Нико Хюлькенберг, заменивший Мика Шумахера.
Французский менеджер хорошо знает гонщика по совместной работе в Renault и более раннему сотрудничеству в молодежных сериях.
По информации Corriere, глава Haas Гюнтер Штайнер знал о предстоящем переходе Вассера и поддержал кандидатуру Хюлькенберга не из-за того, что немец намного сильнее Джовинацци или Шварцмана, а чтобы заработать дополнительную поддержку со стороны будущего босса Ferrari.
Нико Хюлькенберг Haas F1 Team
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ничто не мешало Haas оставить Шумахера, который действительно показал неплохой прогресс в минувшем сезоне, но выбор в пользу Нико позволил укрепить связи с Маранелло, откуда Haas получает силовые установки, коробки передач и другие узлы своей машины.
Портить отношения с Ferrari для Haas сейчас особенно нежелательно: дело в том, что в конце 2023 года истекает срок аренды бывшего главного конструктора Скудерии Симоне Ресты, который работает у американцев техническим директором.
В том, что Вассер является опытным закулисным бойцом, который умеет сочетать собственные интересы с корпоративными, сомнений нет уже давно – история с Хюлькенбергом стала отличным тому подтверждением.
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