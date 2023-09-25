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Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти

А если считать самого Логана, то кандитатов на последнюю вакансию в пелотоне-2024 года теперь и вовсе шестеро

Александр Кабановский
Автор:
Логан Сарджент, Williams Racing

На календаре только сентябрь, а пелотон Формулы 1 будущего сезона уже известен на 90%. Точнее, даже на 95 – в том, что Лэнс Стролл продолжит выступления за Aston Martin, могут сомневаться разве что те, кто не знает фамилию владельца команды. 

Потому единственное не занятое пока место – это позиция второго пилота в Williams. Еще недавно можно было бы говорить, что она достанется пилоту с самыми щедрыми спонсорами (при наличии Суперлицензии).

Но сейчас в силу хорошего финансового положения спорта и наличия у британской команды инвесторов из Dorilton финансовый фактор уже не является столь значимым. Да и отсутствие других вакансий заставляет обратить свое внимание на Williams даже тех, кто вроде бы совсем туда не собирался. 

Мы уже писали про слухи, связанные с Миком Шумахером, Фелипе Друговичем и Лиамом Лоусоном. Сетевое издание GP Fans добавило к этому списку еще две фамилии. 

Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

По его информации, глава Mercedes F1 Тото Вольф, которому в любом случае надо искать замену для Льюиса Хэмилтона на ближайшее будущее, может выбрать Williams в качестве площадки, которая позволит дать опыт протеже датскому компании Фредерику Вести. 

Как показал опыт Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, несколько сезонов в глубине пелотона весьма полезны для новичков, которые могут учиться, не привлекая особенного внимания. 

Еще один вариант даже по мнению самого GP Fans выглядит фантастическим – это нынешний соперник Вести по Формуле 2 Тео Пуршер. Тот пользуется поддержкой Sauber, которая никак не связана с Williams. «Это маловероятно, но странные вещи все же порой происходят», – сказано в публикации. 

Между тем, глава команды из Гроу Джеймс Воулз в недавнем интервью Blick подтвердил, что несмотря на многочисленные аварии последних недель сам Сарджент точно останется в Williams до конца нынешнего чемпионата. 

О продлении контракта с ним, которое в паддоке все же считают самым вероятным сценарием, Воулз говорить не стал. 

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