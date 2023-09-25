Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти
А если считать самого Логана, то кандитатов на последнюю вакансию в пелотоне-2024 года теперь и вовсе шестеро
На календаре только сентябрь, а пелотон Формулы 1 будущего сезона уже известен на 90%. Точнее, даже на 95 – в том, что Лэнс Стролл продолжит выступления за Aston Martin, могут сомневаться разве что те, кто не знает фамилию владельца команды.
Потому единственное не занятое пока место – это позиция второго пилота в Williams. Еще недавно можно было бы говорить, что она достанется пилоту с самыми щедрыми спонсорами (при наличии Суперлицензии).
Но сейчас в силу хорошего финансового положения спорта и наличия у британской команды инвесторов из Dorilton финансовый фактор уже не является столь значимым. Да и отсутствие других вакансий заставляет обратить свое внимание на Williams даже тех, кто вроде бы совсем туда не собирался.
Мы уже писали про слухи, связанные с Миком Шумахером, Фелипе Друговичем и Лиамом Лоусоном. Сетевое издание GP Fans добавило к этому списку еще две фамилии.
Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
По его информации, глава Mercedes F1 Тото Вольф, которому в любом случае надо искать замену для Льюиса Хэмилтона на ближайшее будущее, может выбрать Williams в качестве площадки, которая позволит дать опыт протеже датскому компании Фредерику Вести.
Как показал опыт Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, несколько сезонов в глубине пелотона весьма полезны для новичков, которые могут учиться, не привлекая особенного внимания.
Еще один вариант даже по мнению самого GP Fans выглядит фантастическим – это нынешний соперник Вести по Формуле 2 Тео Пуршер. Тот пользуется поддержкой Sauber, которая никак не связана с Williams. «Это маловероятно, но странные вещи все же порой происходят», – сказано в публикации.
Между тем, глава команды из Гроу Джеймс Воулз в недавнем интервью Blick подтвердил, что несмотря на многочисленные аварии последних недель сам Сарджент точно останется в Williams до конца нынешнего чемпионата.
О продлении контракта с ним, которое в паддоке все же считают самым вероятным сценарием, Воулз говорить не стал.
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