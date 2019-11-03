Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM

Нико Хюлькенберг остался без места в Renault, за которую выступал три последних сезона, когда команда решила пригласить Эстебана Окона. Ожидается, что уже на следующей неделе он сделает официальное объявление о продолжении карьеры. Его точное содержание пока неизвестно, но в паддоке говорят, что немец объявит об уходе из Формулы 1.

Предполагают, что Хюлькенберг продолжит карьеру в DTM за BMW, что не исключает для него возможности стать резервным или тест-пилотом одной из команд Формулы 1.

Шансов попасть в основной пелотон у него почти не осталось. Кандидатуру немца рассматривала Haas, но американская команда решила сохранить в составе Ромена Грожана. Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер также выражал интерес к Хюлькенбергу, но главный партнер команды – Ferrari – предпочитает оставить в Ф1 Антонио Джовинацци. Сам Хюлькенберг на этапе в США также отверг возможность выступления за Williams.

Гран При США стал уже 177-м в карьере Нико. Он является рекордсменом Ф1 по числу проведенных гонок без единого попадания на подиум.

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро