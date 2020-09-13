Слухи: Хорнер позвал Переса заменить Элбона в Red Bull

Испанский телеканал Movistar в субботу рассказал о возможном переходе Серхио Переса в Red Bull с сезона 2021 года. Он заменит Алекса Элбона и станет напарником Макса Ферстаппена.

По словам ведущей телеканала, руководитель Red Bull Кристиан Хорнер якобы звонил Пересу еще на прошлой неделе, то есть до того, как команда Racing Point официально объявила о том, что в следующем году мексиканца заменит Себастьян Феттель.

Перес оказался без работы после того, как владелец команды Racing Point Лоуренс Стролл позвал в свою команду четырехкратного чемпиона мира. При этом он уволил своего сильнейшего гонщика, а не напарника Переса, собственного сынка Лэнса Стролла.

После перевода в Red Bull, Элбон регулярно уступает Ферстаппену в скорости. По слухам, команда дала ему время улучшить свои выступления до конца сентября. Сам Кристиан Хорнер рассказал изданию RaceFans о том, что Алекс столкнулся с теми же проблемами, что и Пьер Гасли в прошлом году.

«Наша машина весьма чувствительна по части управления задней осью при торможении. Это портит жизнь Алексу. Те же проблемы в прошлом году испытывал Пьер. Так что мы стараемся сейчас исправить этот нюанс» – заявил Хорнер.