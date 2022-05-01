Слухи: Херта, а не Риккардо выступит за McLaren в 2023 году

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Даниэль Риккардо выступает за McLaren уже второй сезон, однако австралийский пилот до сих пор уступает в скорости своему молодому напарнику Ландо Норрису и очевидно не чувствует себя комфортно за рулем оранжевого болида.

При этом команда нанимала Риккардо пусть не в лидеры, но точно не на роль второго пилота. К тому же австралиец считается одним из самых высокооплачиваемых пилотов и наверняка обходится McLaren не дешево.

В своем блоге авторитетный журналист Формулы 1 Джо Савард поделился слухами. Которые он слышал в паддоке, о том, что контракт с Риккардо, подписанный до 2024 года, может быть расторгнут досрочно.

«Даниэль Риккардо, похоже, выглядит потерянным в Mclaren, и я слышу слухи в паддоке, что в 2024, а может и раньше, его заменят на Колтона Херту, – пишет Савард. – Глава McLaren Racing Зак Браун считает, что появление американца в пелотоне повысит популярность Формулы 1 в Америке.

Нам еще предстоит понять, достаточно ли Херта хорош, чтобы стать звездой Формулы 1, но похоже скорость у него есть».

Сейчас Херта выступает в IndyCar и в этом году примет участие в тестах Формулы 1 с McLaren, что уже подтвердил Зак Браун.