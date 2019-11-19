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Формула 1 / Слухи

Слухи: Херес будет принимать гонку Ф1 с 2021 года – вместо Барселоны

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Слухи: Херес будет принимать гонку Ф1 с 2021 года – вместо Барселоны
Автор:
19 нояб. 2019 г., 07:39

По слухам, в 2021 году Гран При Испании останется в календаре Формулы 1, но ценой переезда на новую (точнее, слегка подзабытую старую) трассу.

Нынешний контракт на проведение Гран При Испании подписан только на 2020 год, когда календарь Формулы 1 будет включать в себя рекордные 22 гонки. 

Ссылаясь на местные источники, газеты El Mundo Deportivo и Marca утверждают, что испанский этап сохранится и после 2020 год, однако гонка будет проходить не в Барселоне, а в Хересе. По слухам, хозяева трассы ведет переговоры с Liberty Media о сделке на три года – с 2021-го по 2023-й.

Сообщается, что принципиальная договоренность между сторонами, которая включает ежегодную выплату в размере 25 миллионов долларов от властей Андалусии, уже достигнута. Эти новости последовали за встречей испанских чиновников с Чейзом Кэри в Лондоне.

Мэр Хереса Мамен Санчес подтвердила факт переговоров и выразила сожаление, что эта информация просочилась в СМИ.

«Совет Андалусии работает уже два года, чтобы Формула 1 вернулась в Херес, – цитирует ее газета Diario de Jerez. – Но я хочу напомнить, что у нас есть соглашение о конфиденциальности. И не хотелось бы, чтобы стремление первыми сообщить новости не сорвали переговоры».

Трасса в Хересе семь раз принимала Ф1 в период с 1986 по 1997 год. Последние две гонки проводились в статусе Гран При Европы. Сейчас автодром принимает мотоциклетный Гран При Испании (ежегодно с 1989-го), а команды Ф1 проводят там частные тесты для молодых пилотов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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