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Формула 1 / Слухи

Слухи: Хэмилтон упал с байка Росси на тестах

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Слухи: Хэмилтон упал с байка Росси на тестах
Автор:
11 дек. 2019 г., 08:15

Шестикратный чемпион Формулы 1 повредил мотоцикл MotoGP по ходу совместных заездов с «Доктором».

В понедельник на трассе в Валенсии состоялся обмен гоночной техникой между Льюисом Хэмилтоном и Валентино Росси. Заезды были скрыты от глаз болельщиков и СМИ – таким было требование компании Monster Energy, которая и организовала это мероприятие.

Две итальянские газеты раскрыли неофициальную информацию о том, как прошли тесты.

По данным La Repubblica, заезды начались в девять утра и шли практически до наступления сумерек в пять вечера. Мероприятие прошло здорово, а оба спортсмена остались довольны.

Многие СМИ, в том числе Sports Mole и grandpx.news, сослались на данные газеты Corriere dello Sport. Она якобы утверждает, что Хэмилтон разбил байк Yamaha по ходу дебюта на трассе, хотя сам не получил никаких травм. На сайте итальянского издания найти эту заметку редакции Motorsport.com не удалось, но она могла выйти в бумажной версии газеты.  

Почти год назад Хэмилтон упал с мотоцикла мирового Супербайка на любительских заездах в Хересе.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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