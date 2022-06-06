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Формула 1 Новость

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли

Британский таблоид Mirror предложил своим читателям новый невероятный сценарий развития событий

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли
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После того, как Red Bull Racing продлила контракт с Серхио Пересом до конца 2024 года, гонщик AlphaTauri Пьер Гасли стал фактически свободным агентом – ранее боссы «Быков» говорили, что француз сможет уйти к конкурентам, если ему не найдется места в «старшей» команде. 

И хотя нынешняя форма AlphaTauri позволяет регулярно претендовать на очки, Гасли в силу опыта и скорости представляет интерес и для более серьезных игроков чемпионата.

Как пишет Mirror, его ситуацией готовы воспользовались в Mercedes. Якобы Льюис Хэмилтон настолько расстроен сложным ходом нынешнего сезона, что уже уведомил команду о возможности досрочного расторжения собственного контракта и прекращения выступлений в конце 2022 года.

Причинами столь неожиданного поступка семикратного чемпиона мира называются возраст – британцу уже 37 лет – и недостаточная конкурентоспособность Mercedes после смены регламента. На его место будто бы собираются взять именно Гасли, который станет новым напарником Джорджа Расселла. 

Также таблоид сообщил, что существует и иной сценарий: Пьер может с 2023 года перейти в McLaren – там совсем плохи дела Даниэля Риккардо, и Ландо Норрису тоже может потребоваться новый партнер по команде. 

Пока что у нескольких гонщиков Ф1 есть контракты на будущий год, но во всех случаях пилоты остаются в своих нынешних командах. Ни об одном переходе официально пока не объявлено. 

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