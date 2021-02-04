Слухи: Хэмилтон сможет выбирать себе напарников

Ожидается, что Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет новый контракт с Mercedes. Семикратный чемпион мира не получит сделку на три года, о которой, по слухам, просил. Однако в его договоре будут другие бонусы.

Скорее всего, контракт будет заключен по схеме 1+1, то есть на один сезон с опцией продления. При этом Хэмилтон получит право вето при выборе второго пилота Mercedes, то есть сможет заблокировать найм любого неугодного ему напарника.

Отметим, что Хэмилтон постоянно поддерживает продление контракта с Валттери Боттасом, который за четыре года в Mercedes ни разу не смог опередить Льюиса в чемпионате.

На слухи о такой опции в контракте Хэмилтона отреагировал его соотечественник, чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл.

«Слышал, Льюис скоро подпишет контракт на два года с правом вето на выбор напарников. Я бы тоже хотел такое право. У меня бы тогда напарников вообще не было!», – написал Хилл в твиттере.