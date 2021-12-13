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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты?

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Голландские журналисты утверждают, что все так и было

Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты?

После финального Гран При Формулы 1 в Абу-Даби, где Льюис Хэмилтон на последнем круге проиграл гонку и чемпионский титул Максу Ферстаппену, команда Mercedes направила два протеста, которые в случае их удовлетворения могут привести к пересмотру итогов сезона.

На месте оба протеста были отклонены судьями, но в Mercedes пообещали подать апелляцию. При этом сама команда выиграла Кубок конструкторов, и от победы в суде не выиграет никаких денег, а лишь вернет титул своему пилоту.

Однако журналисты голландского издания F1maximaal.nl, которые весь вечер вели текстовую трансляцию о том, что происходит в Абу-Даби во время и после гонки, утверждают, что по паддоку ходили упорные слухи, что Льюис Хэмилтон лично просил главу Mercedes Тото Вольфа отозвать протесты.

Узнать об этом у Mercedes вчера было невозможно: представители команды не общались с прессой, а Льюис Хэмилтон не пришел на пресс-конференцию, а после отклонения протестов уехал с трассы.

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