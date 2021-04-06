Прошлогодний уик-энд Гран При Сахира должен был стать просто еще одной гонкой Ф1, ничем не выделяющейся на фоне прочих. Но из-за того, что Льюис Хэмилтон подхватил коронавирус и не смог выйти на старт, вся история мирового автоспорта – сейчас об этом можно говорить с полной уверенностью – пошла по иному пути.

Заменивший титулованного лондонца Джордж Расселл хоть и не смог выиграть из-за прокола, но почти не уступил Валтери Боттасу в квалификации, а в гонке уверенно переиграл куда более опытного финна.

Именно после этого внезапно резко затянулись переговоры Хэмилтона о продлении контракта с Mercedes, а самого Расселла стали все активнее сватать в команду из Брэкли.

И хотя окончательные последствия всей этой истории нам еще только предстоит узнать, уже сейчас слухи доносят, что Хэмилтон с дня той самой гонки прервал любое общение с Расселлом.

Нам с трудом удалось найти кадр, на котором два гонщика изображены вместе – на нем Джордж поздравляет Льюиса после победы в первой гонке 2021-го. Но и здесь говорить об общении едва ли приходится.

Примечательно, что глава Mercedes Тото Вольф фактически подтвердил слух о двух британцах.

«Вообще-то я впервые слышу о таком, – сказал он в интервью Sport 24. – Впрочем, чувства моих пилотов – это последнее, о чем я думаю. И вполне могу себе представить, что это так и есть – ведь конкуренция между ними [Хэмилтоном и Расселлом] сейчас очень серьезная.

Большие мальчики всегда ощущают что-то подобное, когда появляется сильный конкурент. К тому же, Расселл – представитель нового поколения».