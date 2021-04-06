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Формула 1 / Новость

Слухи: Хэмилтон прекратил общаться с Расселлом после Сахира-2020

Автор:
, Ответственный редактор

Как поговаривают, одной гонкой за Mercedes Джордж Расселл разом изменил отношение к себе со стороны семикратного чемпиона

Слухи: Хэмилтон прекратил общаться с Расселлом после Сахира-2020

Прошлогодний уик-энд Гран При Сахира должен был стать просто еще одной гонкой Ф1, ничем не выделяющейся на фоне прочих. Но из-за того, что Льюис Хэмилтон подхватил коронавирус и не смог выйти на старт, вся история мирового автоспорта – сейчас об этом можно говорить с полной уверенностью – пошла по иному пути.

Заменивший титулованного лондонца Джордж Расселл хоть и не смог выиграть из-за прокола, но почти не уступил Валтери Боттасу в квалификации, а в гонке уверенно переиграл куда более опытного финна. 

Именно после этого внезапно резко затянулись переговоры Хэмилтона о продлении контракта с Mercedes, а самого Расселла стали все активнее сватать в команду из Брэкли. 

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И хотя окончательные последствия всей этой истории нам еще только предстоит узнать, уже сейчас слухи доносят, что Хэмилтон с дня той самой гонки прервал любое общение с Расселлом. 

Нам с трудом удалось найти кадр, на котором два гонщика изображены вместе – на нем Джордж поздравляет Льюиса после победы в первой гонке 2021-го. Но и здесь говорить об общении едва ли приходится.

Примечательно, что глава Mercedes Тото Вольф фактически подтвердил слух о двух британцах.

«Вообще-то я впервые слышу о таком, – сказал он в интервью Sport 24. – Впрочем, чувства моих пилотов – это последнее, о чем я думаю. И вполне могу себе представить, что это так и есть – ведь конкуренция между ними [Хэмилтоном и Расселлом] сейчас очень серьезная.

Большие мальчики всегда ощущают что-то подобное, когда появляется сильный конкурент. К тому же, Расселл – представитель нового поколения».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Тото Вольф , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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