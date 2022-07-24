Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла

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Льюис Хэмилтон опередил своего молодого партнера по Mercedes Джорджа Расселла на первом Гран При нового сезона в Бахрейне, однако после этого на протяжении семи гонок подряд первым в их паре неизменно финишировал Расселл.

Лишь с Сильверстоуна Хэмилтону удалось переломить эту тенденцию, и в последнее время он стабильно опережает напарника. Квалификация французского этапа подтвердила такую картину: Льюис показал четвертое время, тогда как Джордж отстал почти на четыре десятых и будет стартовать шестым.

Примечательно, что после первых быстрых кругов в финале субботней сессии впереди был Расселл, но под клетчатым флагом Льюис смог значительно ускориться на первом секторе.

«Дело в том, что я продолжаю много экспериментировать, – рассказал Хэмилтон после окончания сессии. – Джордж с самой первой тренировки ездит с одной и той же конфигурацией машины, едва ли вообще хоть что-то меняя. А я люблю попробовать всякое разное. В самом начале уик-энда мне поставили самое маленькое крыло, затем – самое большое. Из-за всего этого я упустил верные настройки».

Как известно, даже после всего этого Льюис смог опередить напарника. Конечно, огромный опыт позволяет британцу добиваться результата и в сложных условиях. Но слухи доносят, что у поражений Расселла есть и еще одна причина.

Как говорят, в какой-то момент по ходу чемпионата Хэму посоветовали раскрывать напарнику чуть меньше информации, сохраняя в рукаве своего рода джокер, чтобы затем использовать его в нужный момент и прибавить в скорости. Разумеется, эта инициатива исходила не от команды, а из окружения самого Льюиса.

«Конечно, он не первый, кто предпочитает раскрывать карты лишь тогда, когда это будет необходимо, – рассказал один инсайдер. – В нынешнем паддоке Льюис – один из двух пилотов, кто прибегает к такому приему».

Источник не стал раскрывать, кто еще прячет свои данные от партнера по команде. Мы предлагаем читателям Motorsport.com Россия порассуждать в комментариях, о ком может идти речь.