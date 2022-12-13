Слухи: Капито ушел из Williams, чтобы возглавить Sauber

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В понедельник вечером Williams объявила о расставании со своим руководителем Йостом Капито. Вместе с ним ушел и технический директор Франсуа Ксавье-Демезон.

Из текста официального релиза можно сделать вывод, что такой шаг стал инициативой самого Капито – владельцы из фонда Dorilton были довольны его работой, а результаты Williams ощутимо выросли за то время, что немецкий менеджер работал в команде.

Стоит отметить, что такой шаг Йоста стал сюрпризов для экспертов – ничто не указывало на возможность подобного развития событий. Между тем, уже появились версии, объясниющие решение Капито.

Самая популярная на настоящий момент в том, что его пригласили возглавить Alfa Romeo вместо Фредерика Вассера, которому предстоит переход в Ferrari.

Капито долгое время был гоночным боссом Volkswagen, а команда из Хинвиля, как известно, в ближайшее время начнет сотрудничество с Audi – этот бренд входит в VW Group.