Слухи: Капито ушел из Williams, чтобы возглавить Sauber
Решение генерального директора покинуть Гроу после двух лет работы инсайдеры уже связали с предстоящими перестановками в других командах
В понедельник вечером Williams объявила о расставании со своим руководителем Йостом Капито. Вместе с ним ушел и технический директор Франсуа Ксавье-Демезон.
Из текста официального релиза можно сделать вывод, что такой шаг стал инициативой самого Капито – владельцы из фонда Dorilton были довольны его работой, а результаты Williams ощутимо выросли за то время, что немецкий менеджер работал в команде.
Стоит отметить, что такой шаг Йоста стал сюрпризов для экспертов – ничто не указывало на возможность подобного развития событий. Между тем, уже появились версии, объясниющие решение Капито.
Самая популярная на настоящий момент в том, что его пригласили возглавить Alfa Romeo вместо Фредерика Вассера, которому предстоит переход в Ferrari.
Капито долгое время был гоночным боссом Volkswagen, а команда из Хинвиля, как известно, в ближайшее время начнет сотрудничество с Audi – этот бренд входит в VW Group.
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