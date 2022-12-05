Слухи: какие появились кандидаты в боссы Ferrari и при чем тут Мекис
Наши итальянские коллеги собрали все сплетни из окрестностей Маранелло и дополнили их информацией своих источников
По мере того, как идет время, появляются все новые претенденты на роль руководителя Ferrari. Уволенный Маттиа Бинотто дорабатывает в Маранелло последний месяц, тогда как генеральный директор компании Бенедетто Винья, заручившись поддержкой ее владельца Джона Элканна, изучает потенциальных кандидатов.
И хотя главным из них уже которую неделю остается нынешний руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер, в списке появились несколько новых и весьма любопытных фамилий.
Так как кто-то из топ-менеджеров Ferrari вспомнил, что Жан Тодт, с которым связан предыдущий успешный период команды в начале 2000-х, пришел в Ф1 с опытом работы в ралли, решено было повнимательнее присмотреться к спортивным боссам из WRC.
Это привело к кандидатуре Андреа Адамо – опытного специалиста, который год назад ушел с поста руководителя команды Hyundai. Помимо прочего, он еще и итальянец.
Еще одним претендентом, как поговаривают, является Массимо Ривола. Он сделал головокружительную карьеру в Ф1, за короткий срок пройдя путь от младшего маркетолога в Minardi до тим-менеджера и спортивного директора Ferrari, но в 2016-м из-за внутренних разногласий покинул Маранелло. Сейчас Ривола возглавляет программу Aprilia в MotoGP.
Среди менее вероятных соискателей – обычный пенсионер Росс Браун, бывший гоночный босс Pirelli Пол Хембри и даже экс-глава Sauber Мониша Кальтенборн.
Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Если с именем нового босса Скудерии по-прежнему остается немало сомнений, то с должностью тим-менеджера, функции которого прежде также исполнял Бинотто, вопрос можно считать закрытым. Этот почти наверняка пост займет нынешний гоночный директор Лоран Мекис.
При Бинотто бывший сотрудник FIA был вторым человеком в команде, потому логично, что сейчас его полномочия будут расширены. К слову, именно Мекису предстоит вместе с Шарлем Леклером представлять Ferrari в Болонье, где 9 декабря (в ближайшую пятницу) пройдет торжественная церемония награждения FIA по итогам сезона.
При этом в среду, когда в преддверии вручения наград состоится заседание Всемирного совета, интересы Скудерии – по всей видимости, уже в последний раз – доверили отстаивать Бинотто.
Самое важное:
Слухи: какие появились кандидаты в боссы Ferrari и при чем тут Мекис
Наши итальянские коллеги собрали все сплетни из окрестностей Маранелло и дополнили их информацией своих источников
Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году
Как объяснил Дэвид, дело не в скорости голландского пилота, а в том, что его команде будет куда сложнее построить быструю машину
«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Глава Red Bull признался, что увольнение Маттиа Бинотто не стало для него неожиданностью
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля
Майк Крак рассказал, как двукратный чемпион мира проявил себя по ходу тестов в Абу-Даби – и чем его сходства и отличия его подхода по сравнению с прежним лидером команды