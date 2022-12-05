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По мере того, как идет время, появляются все новые претенденты на роль руководителя Ferrari. Уволенный Маттиа Бинотто дорабатывает в Маранелло последний месяц, тогда как генеральный директор компании Бенедетто Винья, заручившись поддержкой ее владельца Джона Элканна, изучает потенциальных кандидатов.

И хотя главным из них уже которую неделю остается нынешний руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер, в списке появились несколько новых и весьма любопытных фамилий.

Так как кто-то из топ-менеджеров Ferrari вспомнил, что Жан Тодт, с которым связан предыдущий успешный период команды в начале 2000-х, пришел в Ф1 с опытом работы в ралли, решено было повнимательнее присмотреться к спортивным боссам из WRC.

Это привело к кандидатуре Андреа Адамо – опытного специалиста, который год назад ушел с поста руководителя команды Hyundai. Помимо прочего, он еще и итальянец.

Еще одним претендентом, как поговаривают, является Массимо Ривола. Он сделал головокружительную карьеру в Ф1, за короткий срок пройдя путь от младшего маркетолога в Minardi до тим-менеджера и спортивного директора Ferrari, но в 2016-м из-за внутренних разногласий покинул Маранелло. Сейчас Ривола возглавляет программу Aprilia в MotoGP.

Среди менее вероятных соискателей – обычный пенсионер Росс Браун, бывший гоночный босс Pirelli Пол Хембри и даже экс-глава Sauber Мониша Кальтенборн.

Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Если с именем нового босса Скудерии по-прежнему остается немало сомнений, то с должностью тим-менеджера, функции которого прежде также исполнял Бинотто, вопрос можно считать закрытым. Этот почти наверняка пост займет нынешний гоночный директор Лоран Мекис.

При Бинотто бывший сотрудник FIA был вторым человеком в команде, потому логично, что сейчас его полномочия будут расширены. К слову, именно Мекису предстоит вместе с Шарлем Леклером представлять Ferrari в Болонье, где 9 декабря (в ближайшую пятницу) пройдет торжественная церемония награждения FIA по итогам сезона.

При этом в среду, когда в преддверии вручения наград состоится заседание Всемирного совета, интересы Скудерии – по всей видимости, уже в последний раз – доверили отстаивать Бинотто.